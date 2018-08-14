World Of Warcraft: Battle For Azeroth Erişime Açıldı

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve dünya çapında çok büyük bir hayran kitlesi olan çevrimiçi rol yapma oyunu World Of Warcraft yeni bir ek paketle daha karşımızda. Bir süredir heyecanla beklenen World Of Warcraft: Battle For Azeroth isimli ek paket sonunda erişime açıldı ve ek paket ile ilgili bir de video yayınlandı.

MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) oyun türleri arasında en büyük oyuncu kitlesine sahip oyunların başında gelen World Of Warcraft serisi, yeni ek paketlerle güncelliğini koruyor ve oyuncularını heyecanlandırıyor. Oyuna getirilen yeni ek paket Battle For Azeroth, daha önce alfa ve beta süreçlerinde de genel olarak oyuncuların beğenisini kazanmıştı.

Battle For Azeroth, oyunun piyasaya çıktığı 2004 yılından bu yana 7. ve son ek paket olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni ek paket ile yeni bir oynanış, yeni ekipmanlar, yeni oluşumlar, yeni ataklar, Kul Tiras ve Zandalar gibi yeni mekanlar sunuluyor.

Yeni ek paket, yeni müttefik ırkları da beraberinde getiriyor. Alt ırk olarak gelen bu yeni ırklar, oyunda yeterli saygınlık puanına ulaştığınızda kullanılabilir hale geliyor. Böylece oyuncular isterlerse bu yeni ırktan yeni karakterlerle oyunu oynayabiliyorlar.

Blizzard’ın resmi sitesi üzerinden erişime açılan Battle For Azeroth ek paketinin standart sürümü 50 dolar’dan (327 TL), Digital Deluxe Edition ismiyle ve oyun içi ek ekipmanlarla gelen sürümü ise 70 dolar’dan (458 TL) satışa sunuluyor. World Of Warcraft: Battle For Azeroth ek paketini oynayabilmek için aktif bir aboneliğe sahip olmak yeterli. Üstelik aboneliğe sahip olan oyuncular daha önceki ek paketlerin hepsine erişebiliyor, yani daha önceki ek paketlerin hepsini satın almalarına gerek kalmıyor.