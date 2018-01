World of Warcraft'ın Battle For Azeroth Genişleme Paketi Ön Siparişe Açıldı

2004 yılında çıkmış olmasına rağmen halen milyonlarca oyuncuya sahip olan, oyun tarihinin en başarılı MMORPG oyunları arasında yer alan World of Warcraft'ın yeni genişleme paketi ön siparişe açıldı. Oyunun 7. genişleme paketi olacak Battle For Azeroth battle.net üzerinden dijital olarak ön sipariş ile satın alınabiliyor.

World of Warcraft: Battle For Azeroth'un standart sürümünün fiyatı 44,99 € olarak listeleniyor. Bu sürüm ile birlikte bir kahramanınızı 110. seviyeye hızlıca yükseltebiliyor ve oyuna eklenecek 4 ırka erkenden erişebiliyorsunuz. Oyunun digital deluxe sürümü ise 59.99 € fiyat etiketine sahip. Bu paket ile birlikte standart sürümle sunulan avantajlara ek olarak 2 farklı bineğe, yeni bir evcil hayvana, Hearthstone'da kullanabileceğiniz bir kozmetik özelliğe, Starcraft II için kozmetik özelliklere, Heroes of the Storm'da kullanabileceğiniz bir bineğe, Overwatch için farklı kozmetik özelliklere de sahip olabileceksiniz.

World of Warcraft: Battle For Azeroth genişleme paketinin 21 Eylül 2018 tarihinde çıkması planlanıyor, bu tarihin erkene çekilebileceği notu da paylaşılmakta. World of Warcraft: Battle For Azeroth genişleme paketini oynayabilmek için oyunun kendisine ve daha önceden yayınlanmış genişleme paketlerine sahip olmanız gerekmekte.

World of Warcraft: Battle For Azeroth ile birlikte gelecek yenilikler şunlar:

- 6 yeni ırk

- 120'ye yükselen seviye sınırı ve yeni yetenekler

- Yeni zindanlar, raidler, görev zincirleri

- Yeni PvP savaş alanları ve PvP mekanikleri

- Jaina Proudmoore'un evi olan Kul Tiras adası ve Azeroth'un en eski şehri olan, Zandalar trollerinin başkenti Zuldazar gibi yeni yerler

- Magni Bronzebeard tarafından bize verilecek Heart of Azeroth adlı Azerite ile güçlendirebileceğiniz efsanevi madalyon

- Yeni eşyalar, silahlar ve ekipmanlar

Genişleme paketine ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: