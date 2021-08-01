World of Warcraft Oyuncu Sayısı Sert Düşüşte!

World of Warcraft oyuncu sayısı özellikle son birkaç yıldır sürekli olarak düşmeye devam ediyor. Oyuncular, 17 yılın ardından artık video oyunundan fazlasıyla sıkılmış ve başka oyunlara yönelmiş görünüyor.

Bir zamanların en çok oynanan video oyunlarından biri olan WoW'un oyuncularını kaybetmesinin sadece bir nedeni değil, birden fazla nedeni var ve bu neden oyuncudan oyuncuya değişiklik gösteriyor.

Oyundan ayrılan oyuncular YouTube, Twitter ve Reddit gibi platformlar aracılığı ile kendi ayrılma nedenlerini açıklamaya devam ediyor. Bazıları yeni içerikler eklenmesi için beklenmesi gereken uzun süreden şikayet ederken bazıları da iletişimsizlikten yana şikayetlerini dile getiriyor. Oyunun bir zamanlar hayranı olan birçok kişi artık oyunun en büyük rakiplerine yönelim gösteriyor.

Popüler MMO podcastlerinden biri olan The Instance'ta oyunla ilgili görüşünü dile getiren Scott Johnson, birçok oyuncunun artık WoW'la olan bağlantısını sonsuza kadar kopardığını ve oynayacak yeni bir oyun arayışında olduğunu işaret ederek daha birçok oyuncunun da söz konusu gruba katılacağını belirtti.

War of Warcraft Oyuncu Sayısı Yıllardır Açıklanmıyor

Activision Blizzard, WoW'un (World of Warcraft) resmi oyuncu sayısını senelerdir yayımlamadı fakat BBC'nin paylaştığı bilgilere göre yatırımcılara tüm oyunlarının her üç ayda bir aylık yaklaşık kaç tane aktif kullanıcısı olduğunu açıklıyor.

Yatırımcılara gösterilen sayılar, oyunun 3 ayda 2 milyon oyuncu kaybettiğini gösteriyor. Şirketin son 3 ayını içeren raporunu paylaştığı zaman aylık kaç aktif kullanıcısının olduğu da açıklığa kavuşmuş olacak.

Scott Johnson, gerçek oyuncu kaybını gösteren istatistikleri görmenin olanaksız olduğunu ancak şirketin içinde ve dışındaki duyumlarına göre bu şimdiye kadar yaşanan en sert düşüş olabileceğini söyledi.

Johnson, oyuncuların video oyununu bırakmasının nedeninin tek bir faktöre bağlı olduğunu düşünmediğini ancak bunca yıldan sonra oyuncuların artık video oyunundan keyif alamamasının bir sebebi olabileceğini ileri sürdü.

Oyuncu kaybının yaşanmasının bir diğer önemli nedeninin de artan rakip oyun olduğu düşünülüyor. Oyunun en büyük rakibi ise şu anda Final Fantasy olarak görülüyor. Oyun özellikle son zamanlarda oldukça büyük bir oyuncu kitlesine kavuştu ve oyuncu sayısındaki artışın yakın bir zamanda yavaşlaması beklenmiyor.