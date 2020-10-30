World of Warcraft: Shadowlands Çıkış Tarihi Kesinleşti!

World of Warcraft: Shadowlands çıkış tarihi ilk olarak 26 Ekim 2020 olarak ayarlanmıştı ancak geçtiğimiz haftalarda alınan kararla birlikte bu çıkış tarihi tam olarak belirli olmayan bir tarihe kadar ertelenmişti. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyuncu tarafından çıkacağı günün en çok beklendiği genişleme paketlerinden WoW: Shadowlands'in piyasaya sürüleceği yeni tarih belli oldu.

World of Warcraft: Shadowlands Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Blizzcon 2019 etkinliğinde duyurulan genişleme paketi Shadowlands'in Blizzard tarafından ilk yapılan açıklama sonrasında 26 Ekim 2020 tarihinde çıkması bekleniyordu ama şirketin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile bu tarih ekim ayından tam olarak belirli olmayan bir tarihe doğru çekilmişti. Oyun geliştiricisi John Hight'ın yaptığı yeni bir açıklama ise Shadowlands'in resmi çıkış tarihini kesinleştirdi.

John Hight, oyunun çıkışına dair yaptığı açıklamada, erteleme kararını oyunculara ilk kez duyurduğundan beri genişleme paketini daha da güzel bir hale getirmek için zamanı çok iyi bir şekilde kullandığını belirterek genişleme paketi Shadowlands'in çıkış tarihini verdi. Hight'ın yaptığı açıklamaya göre World of Warcraft: Shadowlands çıkış tarihi 23 Kasım 2020 tarihi olarak ayarlandı ve geliştiriciler genişleme paketinin üzerindeki çalışmalarını oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için sürdürmeye devam ediyor.

World of Warcraft: Shadowlands Çıkış Tarihi Neden Ertelendi?

Çıkış tarihinin ertelenmesi hakkında oyuncuların merakını gideren açıklamada bulunan Blizzard Entertainment, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şirketin kaliteye her zaman daha çok önem verdiğini, genişleme paketi Shadowlands'in onlara göre çok özel olduğunu ve genişleme paketine dair duyguların çoğu oyuncuların duyguları ile aynı olduğunu söylemişti. Şirket ayrıca Shadowlands oyuncuların beğenisine sunulmadan önce geliştiricilerin biraz daha zamana ihtiyacının olduğunu dile getirmişti.

Blizzard'ın yaptığı açıklama aslında şirketin Shadowlands'i beklentileri karşılayacak bir genişleme paketi olmasına rağmen oyuncularla buluşturmadan önce birkaç işlemden daha geçmesinin kendi tarafına olumlu sonuçlarla döneceğini düşündüğünü göstermişti. Genişleme paketinin çıkış tarihi artık belli olduğuna göre Shadowlands'i çıktığı ilk gün oynamaya başlayacaksanız genişleme paketinin piyasaya sürüleceği tarih 23 Kasım 2020'yi takviminizde işaretlemenizi öneririz.