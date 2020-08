World of Warcraft: Shadowlands Çıkış Tarihi Duyuruldu

Blizzard, geçen yıl BlizzCon 2019’da World of Warcraft MMORPG için genişleme paketi Shadowlands’i duyurmuştu. Bu, esasen önceki genişleme paketi Battle of Azeroth’un devamı niteliğinde ve bir dizi yeni bölge, yeni baskınlar, zindanlar ve elbette Jailer adında yeni bir bölüm sonu canavarı getiriyor. Şimdi oyunun çıkış tarihi sunucu saatleriyle birlikte duyuruldu.

Devasa çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft’ın sekizinci genişleme paketi duyurulduğunda çıkış tarihi açıklanmamıştı. İlgilenenler için Shadowlands resmi olarak 26 Ekim’de (bazı ülkelerde 27 Ekim) indirilmeye açılacak. Blizzard, oyun sunucularının aktif olacağı zamanları da paylaştı; böylece oyunu oynamaya ne zaman başlayabileceğinizi de görebilirsiniz:

Some scars never heal. Not even in Bastion. #Shadowlands pic.twitter.com/R8GjmmP2VJ