World of Warcraft: Shadowlands Çıkış Tarihi Duyuruldu

Blizzard, geçen yıl BlizzCon 2019’da World of Warcraft MMORPG için genişleme paketi Shadowlands’i duyurmuştu. Bu, esasen önceki genişleme paketi Battle of Azeroth’un devamı niteliğinde ve bir dizi yeni bölge, yeni baskınlar, zindanlar ve elbette Jailer adında yeni bir bölüm sonu canavarı getiriyor. Şimdi oyunun çıkış tarihi sunucu saatleriyle birlikte duyuruldu.
World of Warcraft: Shadowlands Ne Zaman Çıkacak?
Devasa çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft’ın sekizinci genişleme paketi duyurulduğunda çıkış tarihi açıklanmamıştı. İlgilenenler için Shadowlands resmi olarak 26 Ekim’de (bazı ülkelerde 27 Ekim) indirilmeye açılacak. Blizzard, oyun sunucularının aktif olacağı zamanları da paylaştı; böylece oyunu oynamaya ne zaman başlayabileceğinizi de görebilirsiniz:
Some scars never heal. Not even in Bastion. #Shadowlands pic.twitter.com/R8GjmmP2VJ— World of Warcraft (@Warcraft) August 27, 2020
World of Warcraft: Shadowlands Satın Alanlar Hangi Yeniliklerle Karşılaşacak?
World of Warcraft: Shadowlands, oyunculara karakterlerinin kaderlerini keşfetmenin ve şekillendirmenin yepyeni yollarını sunan pek çok içerik ve özelliklerle geliyor:
- Warcraft’ın Öteki Dünyasını Keşfedin: Perdenin ötesindeki dünyada sizi nasıl harikalar ve dehşetler beklediğini öğrenin. Bastion'ın ışıltılı topraklarında dolaşın, Revendreth'in gotik zirvelerinde kendinizi kaybedin, ebedi şehir Oribos'taki kader noktasında benliğinizi keşfedin ve bunlar gibi pek çok farklı deneyime daha hazır olun.
- Kendinize Bir Ahit Seçin: Shadowlands'deki dört ahitten birine kendinizi adayın. Bunların her biri kendine has hikâye örgülerine, oynanış özelliklerine ve amaçları uğruna savaşan kişilere sundukları özel güçlere sahip. Bastion'ın cesur Kyrian'ları ya da Revendreth'in gururlu Venthyr'leri arasında seçim yapın, Maldraxxus'un kudretli Necrolord'ları için savaşın veya Ardenweald'ın vahşi Night Fae'leriyle birlikte yenilenmenin yollarını arayın.
- Lanetliler Kulesi'ne Tırmanın: Evrenin en kötü ruhları, Jailer adı verilen korkunç bir varlığın emri altındaki hapishane Torghast'a kapatılmıştır. Bu sürekli değişen roguelike deneyime hem bireysel şekilde hem de en fazla beş kişiden oluşan gruplarla katılmanız mümkün. Burada başarılı olanlarıysa rünlerle bezeli ekipmanlar işlemekte kullanabilecekleri materyaller bekliyor.
- Bir Ölüm Şövalyesi Olarak Yükselin: Bir zamanlar Liç Kral'ın miğferiyle Scourge'ü kontrol altında tutan eski paladin Bolvar Fordragon, ölüm şövalyelerinin sayısını arttırmaya kararlı. Artık tüm müttefik ırkların yanı sıra pandarenler de bu uğursuz grubun saflarına katılabilecek (ön siparişle birlikte açılır).
- Ve Çok Daha Fazlası: Burada geçirdiğiniz zamana bağlı olarak daha da çetinleşen Maw'da Jailer'a göğüs gerin; seçtiğiniz ahitten önemli karakterlerle Ruh Bağları kurarak onların kendilerine has güçlerini paylaşın ve ahdinizin mabedini eski ihtişamına nasıl kavuşturacağınıza karar verin... Shadowlands daha önce World of Warcraft'ta deneyimlediğiniz hiçbir şeye benzemiyor.
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