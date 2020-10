Blizzard, geçtiğimiz yıl Blizzcon 2019 etkinliğinde MMORPG türündeki World of Warcraft için genişleme paketi World of Warcraft Shadowlands'i duyurmuştu. 26 Ekim 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirmesi beklenen World of Warcraft (WoW) Shadowlands çıkış tarihi ertelendi. Battle of Azeroth isimli genişleme paketinin devamı niteliğinde olan Shadowlands ne zaman çıkacak? Shadowlands genişleme paketinin çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

World of Warcraft (WoW) Shadowlands Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen MMORPG türündeki World of Warcraft, 23 Kasım 2004 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. World of Warcraft çıkışını gerçekleştirdikten kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler olan ve günümüzde bile milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Blizzard Entertainment, genişleme paketi satışa sunmaya devam ederek World of Warcraft'a sunduğu desteği sürdürüyor.

Blizzard Entertainment, milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen World of Warcraft Shadowlands genişleme paketi için yeni bir karar aldı. Şirketin aldığı karar neticesinde World of Warcraft (WoW) Shadowlands çıkış tarihi ertelendi. Blizzard Entertainment tarafından yapılan açıklamada, genişleme paketinin çıkış tarihini ertelemenin almanın takım için inanılmaz derecede zor bir karar olduğunu belirtildi.

Çıkış erteleme kararı ile ilgili önemli açıklamada bulunan Blizzard Entertainment, yaptığı açıklamada, şirketin kaliteye çok önem verdiğini ifade etti ve genişleme paketi WoW Shadowlands'ın çok özel olduğunu dile getirdi. Genişleme paketine duyulan hissin çoğu oyuncunun hissettiği ile aynı olduğunu da dile getiren şirket, dile getirilen duyguların oyuncular tarafından da hissedildiğini söyledi. Şirket ayrıca Shadowlands'i oyuncuların beğenisine tam olarak sunmak için biraz daha zamana ihtiyaçlarının olduğunu da sözlerine ekledi.

Blizzard Entertainment, Shadowlands hakkında her ne kadar olumlu şeyler düşünüyor olsa da genişleme paketinin biraz daha geliştirme işleminden geçmesi gerektiğini düşünüyor. World of Warcraft (WoW) Shadowlands çıkış tarihi ertelenmesinde elbette ki içerisinde bulunduğumuz pandemi koşullarından ötürü geliştirici ekibinin evde çalışmasının da büyük bir rolu var. Şirket, oyuncuları bilgilendirmek için konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bir dizi karakter özelleştirme seçeneğinin yer aldığı Shadowlands pre-patch'in 13 Ekim'de yayımlanacağını da ifade etti.