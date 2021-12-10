World of Warships: Legends Mobil Sürümü Geliyor

World of Warships: Legends mobil cihazlar için duyuruldu. Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan oyunun mobil sürümünün üst düzey Android cihazlarda test edildiği açıklandı. Peki, World of Warships: Legends Android ve iOS platformlarına ne zaman çıkacak? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

World of Warships: Legends Mobil Çıkış Tarihi Belli Oldu mu?

Yayıncı ve geliştirici Wargaming, World of Warships: Legends'ın yakında Android ve iOS platformlara geleceğini duyurdu. Mobil sürümün çapraz platform desteğine sahip olacağı belirtildi. Böylelikle mobil ve konsol oyuncuları aynı sunucularda oynayabilecek.

Çevrim içi tabanlı oyunun mobil sürümünün şu anda Kanada'da test edilmeye başlandığı açıklandı. Kanada'daki üst düzey Android cihazlarına sahip olan kullanıcıların bir kısmı test sürecine katıldı. Geliştirdiği oyunlar ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan Wargaming, mobil oyuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Oyuncular mevcut World of Warships: Legends hesaplarını mobil sürümde de kullanabilecek. Wargaming St Petersburg tarafından geliştirilen mobil sürümün kontrolleri dokunmatik ekranlı cihazlara uyacak şekilde optimize edildi. Wargaming St Petersburg daha önce oyunun konsol sürümünü geliştirmişti.

Oyun ortamanın sürekli değiştiğini belirten şirket, mobilin en hızlı büyüyen oyun platformu olduğunu ifade etti. Oyunların bu yeni platformda oyun ile nasıl etkileşimde bulunacağını görmek için heyecanlı olduklarını ifade eden geliştirici ekip, geri bildirimleri değerlendireceklerini ve topluluğa bir sonraki adım ile ilgili daha fazla bilgi sunacaklarını söyledi.

Wargaming tarafından geliştirilen ve yayımlanan World of Warships: Legends, ilk olarak 2019 yılında PlayStation ve Xbox platformları için çıkışını gerçekleştirdi. Daha sonra PC sürüm de piyasaya sürüldü. Oyun şu anda Xbox One, Xbox Series X / S, PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5 cihazları üzerinden oynanabilir durumda.

World of Warships: Legends'ın mobil sürümünün çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Bu sebepten ötürü popüler oyunun Android ve iOS platformlarına ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda App Store ve Google Play'de oyunun sayfası açılacaktır. Mobil sürümün oynaması ücretsiz olması bekleniyor.