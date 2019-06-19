World War 3, Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Eğer bu hafta sonu için bir yerlere gitmek gibi bir planınız yoksa, yani evde olacaksanız o zaman size güzel bir haberimiz var. World War 3 20 - 23 Haziran 2019 tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek.

The Farm 51 tarafından PC için geliştirilmiş olan World War 3, 2018 yılının Ekim ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Modern savaş deneyimini sonuna kadar yaşatmayı başaran çoklu-oyuncu tabanlı oyunda, gerçek mekanlarda geçecek olan ve düşman tarafa üstünlük sağlamak için kişiselleştirilmiş silahlar, araçlar ve Drone'lar kullanacağınız büyük savaşlar sizi bekleyecek. Stabil balistik sisteminin ve gelişmiş zırhlar gibi önemli elementlerin de bulunmakta olduğu World War 3 oyununda, güçlü takım oyunda oldukça büyük önem arz ediyor.

Geliştirici stüdyo The Farm 51, ücretsiz deneme süresi boyunca Polyarny haritasının seçilebilir olacağını belirtti. Bununla birlikte oyundaki bütün silahlara ve teçhizatlara da herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişim sağlayabilmek mümkün olacak.

Diğer yandan, şu anda World War 3 oyununun Steam üzerinde %40 oranında bir indirimle 80 TL yerine 48 TL gibi bir fiyattan satılmakta olduğunu söyleyelim. Eğer oyunu hafta sonu denedikten sonra memnun kalır ve satın almayı isterseniz, 24 Haziran 2019 tarihine kadar sürecek promosyon kapsamında oyuna daha uygun bir fiyattan sahip olabileceksiniz. Keyifli oyunlar dileriz.