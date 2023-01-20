World War 3'ye Hakimiyet Modu Geliyor

The Farm 51 tarafından geliştirilen taktiksel nişancı oyunu World War 3, farklı modlarıyla günden güne büyümeye devam ediyor. Binlerce oyuncudan oluşan büyük bir kitleye sahip olan World War 3'ye yakın zamanda Hâkimiyet Modu eklendi.

World War 3 Hâkimiyet Modu, 5 Ocak - 8 Şubat tarihlerinde oynanabilir. Modu oynayanları Deagle Dominator gibi özel ödüller bekliyor.

Hâkimiyet Modu Özellikleri

Hâkimiyet Modu, Battlefield gibi oyunlardan alıştığımız hedef bölgeyi ele geçirme üzerine kurulu 15v15 çevrimiçi taktiksel savaş imkanı sunuyor. Üç hedef noktayı ele geçiren takım, karşılaşmayı kazanmış sayılıyor.

Berlin, Varşova, Moskova ve Gobi haritalarında oynanabilen Hâkimiyet Modu'nda kazandığınız her karşılaşma sonrası Hizmet Puanı kazanabiliyorsunuz. Mod kapsamında kazanabileceğiniz ödüller ise şu şekilde sıralanıyor:

3 Hâkimiyet karşılaşması kazanın: 100 Hizmet Puanı (HP)

100 Hizmet Puanı (HP) 9 Hâkimiyet karşılaşması kazanın: 1 adet 1 saatlik TP takviyesi

1 adet 1 saatlik TP takviyesi 15 Hâkimiyet karşılaşması kazanın: 200 Hizmet Puanı (HP)

200 Hizmet Puanı (HP) 33 Hâkimiyet karşılaşması kazanın: Deagle Dominator (Silah Şeması)

PC'de ücretsiz olarak oynanabilen World War 3'de yakın zamanda oyuncuların beğenisine sunulan Hakimiyet Modu, 5 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında oynanabilecek.