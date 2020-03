Worms Serisi Bu Sene Yeni Oyunuyla Geri Dönecek

Oyun dünyasının belki de en tatlı sıra tabanlı strateji serisi olan Worms, uzun zamandır sessizliğini koruyordu. Ancak bu sessizlik bu sene bozulacak. Team17, yeni Worms oyununun tanıtım fragmanını yayınlayarak biz oyuncuları heyecanlandırdı.

Team17 tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Worms serisinin ilk oyunu 1995 yılında satışa sunulmuştu. Sonraki yıllarda çıkan ve konseptin bozulmadığı seri oyunlarında küçük bir kurtçuk birliğini kontrol ediyorduk.

Deforme olabilen haritalarda, duruma göre yapay zeka tarafından kontrol edilen takım(lar)a veya aynı sistemde yerel ağ bağlantısı üzerinden veya çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Çizgi-film şeklindeki görsellik ve kullanılan acayip silahlar ile bizlere oldukça keyifli anlar yaşatan serinin son oyunu 2016 yılında Worms W.M.D olmuştu.

Dört yıllık bir sessizliğin ardından Worms 2020 adı altında yayınlanan tanıtım fragmanı ile serinin devam oyununun müjdesi verildi. Bu tanıtım fragmanı, beraberinde "Worms için daha önceden hiç oynamamışsınız gibi hazırlanın! Olaylar 2020'de gerçekleşecek, daha fazla detay yakında geliyor..." yorumuyla paylaşıldı.

Aşağıdan izleyebileceğiniz tanıtım fragmanında, serinin ilk oyunlarının oynanış şekilleri gösteriliyor. Eski konsepte bir geri dönüş olacakmış gibi görünüyor? Bekleyelim ve görelim.

INCOMING!



Get ready for Worms like you’ve never played before!



Things are getting real in 2020 – more details coming soon… pic.twitter.com/pgzXhUmFiX