WRC 9'un İlk Oynanış Videosu Yayınlandı

Ralli oyunlarının önemli temsilcilerinden olan WRC sersinin yenisi, Mart ayında duyurulmuştu. Bugün, WRC 9 için New Zealand Rally (Yeni Zelanda Rallisi için bir oynanış videosu yayınlandı.

Nacon ve KT Racing tarafından yapılan açıklama ile WRC 9, 3 Eylül 2020 tarihinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One, daha sonraki bir tarihte de PlayStation 5, Switch ve Xbox Series X için satışa sunulacak.

WRC 9'un New Zealand Rally Oynanış Videosu

New Zealand Rally, oyuncuları North Island'ın (Kuzey Adası) kalbindeki Auckland'ın engebeli kıyı hattı ve vahşi arazisi boyunca zorlu bir meydan okuma ile karşı karşıya getirecek.

Üç dakikaya yakın olan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

WRC 9 Detayları

WRC 8 ile büyük beğeni toplayan kariyer modu, geliştirilmiş oynanış mekanikleri, daha çeşitli etkinlikler ve resmi logoları ile WRC, WRC 2, WRC 3 ve Junior WRC'den elliden fazla takım ile yeni oyunda yer alacaklar. Dahası ise bu takımların yıl içindeki durumları güncel olarak WRC 9 oyununa aktarılacak ve bu sayede daha gerçekçi bir deneyim yaşayabileceksiniz. Bunların yanı sıra Safari Rally, Rally Japan ve Rally New Zealand ve çevresel olarak tamamıyla yeniden tasarlanmış olan iki diğer ralli de geri dönüş yapacak. Ayrıca WRC tarihine geçmiş klasik yeni arabalar da oyunda bulunacaklar.