Wuhan'a Giden DSÖ Ekibinden Açıklama Geldi: Koronavirüs Nereden Çıktı?

DSÖ tarafından oluşturulan bir ekip geçtiğimiz haftalarda Çin'e gitmişti. Koronavirüsün kaynağı ile ilgili araştırmalar yapmak için Çin'e giden DSÖ ekibi, karantinaya alınmıştı. Karantina sonrasında ekip araştırmalarını yaptı ve açıklama yaptı. Koronavirüs nereden çıktı?

Koronavirüs Nereden Çıktı?

Koronavirüsün Wuhan'da bulunan bir hayvan pazarında çıktığı söylenmekteydi. DSÖ ekibi tarafından yapılan açıklamalar bir hayli şaşırtıcı.

Dünya Sağlık Örgütü Virüs Uzmanı Peter Ben Embarek, koronavirüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediğini ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediğini söyledi.

Koronavirüs salgının başından beri konuşulan ve tüm dünyada komplo teorilerine sebep olan virüsün laboratuvardan yayıldığı tezinin ise olası görünmediği açıklandı.

DSÖ Virüs Uzmanı Peter Benn Embarek, koronavirüsün kökeninde yarasaların canlı konak olduğuna işaret eden veriler bulunduğunu ancak bunun Vuhan'da gerçekleşmediğini söyledi. Koronavirüsün dondurulmuş gıdalar ile tüm dünyaya bulaştığı iddiası da araştırılmaya devam ediyor.

Ekip geçtiğimiz günlerde hayvan pazarında yaptıkları incelemelerde koronavirüs salgınının buradan yayıldığına dair kanıt bulunamadığını açıklamıştı.

Sizler DSÖ ekibi tarafından yapılan açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.