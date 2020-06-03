Virüsün Başladığı Yerde Hayat Normale Döndü

Koronavirüs salgının başladığı yer olarak bilinen Çin'in Wuhan kentinde hayat 110 günün ardından normale döndü. Wuhan'da sinema salonları ve lunaparklar başta olmak üzere hemen hemen tüm sektörler yeniden hizmet vermeye başladı.

Wuhan'da Hayat Normale Döndü: Salgın Kontrol Altında

NTV'nin aktardığı habere göre, Çin'in Wuhan kentinde gece pazarlarından lunaparklara kadar tüm sektörler hizmet vermeye yeniden başladı. Kentte hayat salgın öncesinde olduğu gibi aynı şekilde devam ediyor.

Çin'in Hubei eyaletinde şu ana kadar toplam 4.512 kişi hayatını kaybetti ve 68.135 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. koronavirüsün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta.

Ülkemizde Son Durum Ne? Vaka Sayısı Kaç?

Ülkemizde de 1 Haziran'dan itibaren normalleşme başladı. Restoranlar, kafeler, sürücü kursları başta olmak üzere bazı yasaklar kaldırıldı. Kalkan yasaklar hakkında bilgi almak için burada yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

2 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 165.555 oldu. Toplam can kaybı ise 4.585'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 633, toplam entübe hasta sayısının ise 271 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 129.921 olarak açıklandı.