Wuhan Kentindeki Türkler Kurtarıldı! İşte Operasyonun Detayları

Çin'in Wuhan kentinde başlayan coronavirüs salgını sonrasında, kent karantina altına alınmıştı. Kentte iş ve öğrenim amacıyla bulunan Türk vatandaşları da karantina sebebiyle Wuhan'da kalmışlardı. Türkiye, bugün itibarıyla kente gönderdiği Koca Yusuf uçağı ile karantina altında kalanları kurtardı. Yapılan açıklama ile Wuhan kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanmıştır denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." açıklaması ile operasyon hakkında bilgi verdi.

Wuhan kurtarma operasyonu kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra kardeş ülke Azerbaycan ile Gürcistan vatandaşları da bölgeden çıkarıldı. Kentten ayrılanların sayısının toplamda 42 olduğu bilgisi verildi.

Wuhan kurtarma operasyonu: 6 Türk vatandaşı dönmek istemedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tahliye uçağımız Vuhan'dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı aldığımız önlemler ve Çin’deki vatandaşlarımızın durumu ile ilgili basın açıklaması;https://t.co/GZF3eu6CP4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 1, 2020

Wuhan kurtarma operasyonu: Çinliler müteşekkir

Koca Yusuf uçağı ile ülkeye dönenler, yaşananlara dair bilgiler verdi. Türkiye, kurtarma uçağı ile bölgeye sadece vatandaşlarını çıkarmak için gitmemişti: Uçakla birlikte yaklaşık 2 haftadır karantinada olan şehre yiyecek yardımı da götürüldü. Türkiye'nin yardım getirmesi Çin'in gündem maddelerinden bir tanesi haline geldi.

Bugüne kadar sadece Türkiye ve Japonya'nın kurtarma uçakları ile yardım getirdikleri hatırlatılırken, İngiltere örneği verildi. Türkiye ile aynı gün vatandaşlarını bölgeden çıkaran İngiltere'nin uçağının boş olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin yaptığı yardım, Çinliler tarafından sevinçle karşılandı.

Gönlümüz bir oldukça dünyanın her yerinde biz birlikteyiz 🇹🇷

Vatandaşlarımızın yardımına koşan sağlık personelimiz ve TSK mensuplarımızla gurur duyuyoruz. pic.twitter.com/GhIK1INdt6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 1, 2020

Wuhan kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Tedbir alındı mı?

Wuhan'da yaşayan Türk ve dost ülke vatandaşlarının kurtarılması, detaylı şekilde planlandı. Uçakta yer alan personel sıkı güvenlik önlemleri alarak bölgeye hareket ettiler.

Uçağın iniş yapacağı havalimanına ise sadece operasyona dahil edilen 42 kişinin geçiş yapmasına izin verildi. Havalimanında isimleri yazılı kişiler ve Çinli görevliler dışında kimse bulunmuyordu. Listedeki kişiler havalimanına çeşitli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra alındı.

Uçakla Türkiye'ye getirilen kişilerin ise karantina altında tutulacağı duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan coronavirüs için kuluçka süresini 14 gün olarak belirlemişti. Coronavirüs'e benzer SARS ve MERS virüslerinde de kuluçka süresi 4 ila 10 gün oluyordu. Bugüne kadar coronavirüs salgınından etkilenen kişiler ise virüsü kapmalarının üzerinden 14 gün dahi geçmeden ilk belirtileri göstermişlerdi.

Türkiye, Çin'den getirdiği kişilerin 14 gün boyunca gözetim altına alınacaklarını hatırlattı. 14 gün sonunda herhangi bir belirti göstermeyenlerin gözetimden çıkarak, hayatlarına devam edebilecekleri söylendi.