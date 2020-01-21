Wuhan Virüsünün Etkisi Harita Üzerinde Gösterildi

İlk olarka Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve zamanla diğer ülkelere yayılmaya başlayan Wuhan Virüsü, son günlerin ana gündem maddesi haline gelmişti. Yakın zaman önce Avustralya'ya sıçradığı dile getirilen Wuhan Virüsünün etkileri harita üzerine gösterildi.

Çin resmi medya kanalları üzerinden bugüne kadar kaynağı belirsiz Wuhan Virüsü sebebiyle bugüne kadar altı kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Binlerce kişinin daha virüsten etkilendiği dile getirilmesine rağmen virüsün yayılma gücü göz ardı edilmişti.

Halihazırda birçok ülke Wuhan Virüsü sebebiyle havaalanlarında çeşitli gözetleme ve önlem tedbirleri almaya başlamışlardı. Özellikle virüsün Avustralya sınırlarında görülmesinden sonra önleyici faaliyetler hız kazanmıştı.

Wuhan Virüsü hangi ülkere yayıldı?

Daha önce yine Doğu Asya ülkelerinden başlayan ve dünyaya yayılan virüsler, onlarca kişinin ölmesine sebep olmuştu. Kuş gribi salgınında ise insanların yanı sıra bu sefer hayvanlar da itlaf edilerek zarar görmüşlerdi.

Wuhan Virüsü hakkında araştırmalar sürerken, henüz virüsün kaynağına dair bulgulara ulaşılamadı. Bu sebeple hızla yayıldığı görülen virüsün önüne geçmek için henüz adım atılamadı.

Hemen yukarıda gördüğünüz haritada ise virüsün hangi ülkelerde görüldüğü gösterildi. Harita üzerine işlenmesi ile virüsün tehlikeleri daha vurucu şekilde dikkatleri celp etti.