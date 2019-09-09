Wunderlist'in Kurucusu Uygulamayı Microsoft'tan Geri Almak İstiyor

2015 yılında Microsoft, Wunderlist isimli uygulamayı satın almıştı. Dört yıl önce 100 - 200 milyon dolar arası bir değere satılan Wunderlist’i şimdilerde uygulamanın kurucusu Christian Reber, Microsoft’tan geri almak istiyor.

Christian Reber’in bunu istemesinin sebebi ise Microsoft’un Wunderlist’i kapatacak olması. Microsoft, Wunderlist’i satın aldıktan iki yıl sonra uygulamayı kapatacağını, kendi to-do list uygulamasını geliştireceğinin haberini vermişti.

Hala pek çok kişinin severek kullandığı uygulamayı geri almak isteyen Reber, bu isteğini attığı tweet ile gündeme getirdi.

Still sad @Microsoft wants to shut down @Wunderlist, even though people still love and use it. I’m serious @satyanadella @marcusash, please let me buy it back. Keep the team and focus on @MicrosoftToDo, and no one will be angry for not shutting down @Wunderlist. pic.twitter.com/27mIABncLF — Christian Reber (@christianreber) September 6, 2019

Reber, gönderdiği tweet’te düşüncelerini “Microsoft insanların hala severek kullandığı Wunderlist’i kapatmak istediği için üzgünüm. Lüften onu geri satın almama izin verin. Böylece siz Microsoft To-Do üzerine çalışırken kimse Wunderlist’i kapattığınız için kızgın olmayacak” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Reber daha sonraki tweet'lerinde ise Wunderlist’i geri alırsa onun hep ücretsiz bir uygulama olarak kalacağını, daha hızlı olacağını ve pek çok kullanışlı özelliğe sahip olacağını ekledi. Ancak Microsoft’un Wunderlist’i Reber’e satması, rakip bir uygulama olarak kendi to-do list uygulamasını çıkaracağı için bazı sorunlara yol açabilir. Reber, Wunderlist konusunda oldukça istekli görünse de Microsoft’tan henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmedi.