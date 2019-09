Wunderlist'in Kurucusu Uygulamayı Microsoft'tan Geri Almak İstiyor

2015 yılında Microsoft, Wunderlist isimli uygulamayı satın almıştı. Dört yıl önce 100 - 200 milyon dolar arası bir değere satılan Wunderlist’i şimdilerde uygulamanın kurucusu Christian Reber, Microsoft’tan geri almak istiyor.

Christian Reber’in bunu istemesinin sebebi ise Microsoft’un Wunderlist’i kapatacak olması. Microsoft, Wunderlist’i satın aldıktan iki yıl sonra uygulamayı kapatacağını, kendi to-do list uygulamasını geliştireceğinin haberini vermişti.

Hala pek çok kişinin severek kullandığı uygulamayı geri almak isteyen Reber, bu isteğini attığı tweet ile gündeme getirdi.

Still sad @Microsoft wants to shut down @Wunderlist, even though people still love and use it. I’m serious @satyanadella @marcusash, please let me buy it back. Keep the team and focus on @MicrosoftToDo, and no one will be angry for not shutting down @Wunderlist. pic.twitter.com/27mIABncLF