WWDC 2022 Öncesi Çevrimiçi Apple Mağazası Kapatıldı

Apple'ın çevrimiçi mağazası kapanmış durumda çünkü şirket "gelişmeleri yüklemekle" meşgul. Bu akşam Türkiye saati ile 20:00'de gerçekleşecek olan WWDC 2022 etkinliği öncesi Apple çevrimiçi mağazasını kapattı ve bunun en büyük nedeninin yeni bir MacBook Air veya Mac Pro 2022 olacağı düşünülüyor.

Görünen o ki etkinlikte beklendiği gibi yeni donanımlar tanıtılacak, bu da Apple'ın mağazayı düzenlemek ve yeni modelleri koymak için mağazayı kapatmış olduğu anlamına geliyor. Keza Apple geçmişte böyle bir durumu yalnızca 2017 yılındaki bir donanım lansmanından önce yapmıştı.

WWDC Etkinliğinde Yeni Mac Donanımları Görmemiz Muhtemel

Tarihsel olarak WWDC etkinliği 2013'te gerçekleşen Mac Pro tanıtımlarını saymazsak pek de donanım için gerçekleştirilmiyordu. Çoğunlukla yazılım tarafına ağırlık veren etkinliğin kuşkusuz bugün de öyle olması ve iOS 16'ya odaklanması bekleniyordu ancak mağazanın kapatılma kararı yeni Mac donanımları göreceğimize işaret ediyor.

WWDC 2022'de yeni donanım açısından neler gösterilebileceği konusunda birçok söylenti duyduk ve bu, daha güçlü söylentilerden biri olan ve uzun zamandır beklenen yeni bir MacBook Air'i de içeriyor. M2 destekli Mac mini de söylentilr arasında. Belirtildiği gibi muhtemelen birden fazla yeni donanım göreceğiz.

Yine de hâlâ bunların hepsi spekülasyondan ibaret ancak aşağıdaki canlı yayın üzerinden bu akşam Türkiye saati ile 20:00'de WWDC 2022 etkinliğinde soru işaretlerinin cevaplarını alacağız.