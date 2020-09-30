WWE 2K Serisi Randy Orton Dövmeleri Yüzünden Mahkemelik Oldu

Take-Two Interactive WWE 2K için Randy Orton dövmeleri telif hakkı ihlali teşkil edip etmediğini belirlemek amacıyla mahkemeye gidiyor. Orton'ın dövme sanatçısı Catherine Alexander, WWE dövmelerinde telif hakkı olduğunu iddia ediyor.

WWE serisinin en ilginç telif davası Randy Orton'ın dövme sanatçısı tarafından açıldı. Alexander, açılan davada WWE temsilcisinin kendisine güldüğünü ve iddiada bulunmak için hiçbir gerekçesinin olmadığını söyledi çünkü Orton'ın WWE ile sözleşmesi bulunuyor ve güreşçinin dövmeleri yasal.

WWE 2K Randy Orton dövmeleri telif hakkına giriyor mu?

ABD federal yargıçı WWE 2K yayıncısı Take-Two Interactive'in dövme çalışmasını kopyaladığını belirleyerek kısmi özet kararını verdi. Jürinin aklındaki yeni soru ise bunun, telif hakkı ihlaline kadar ilerleyip ilermeyeceği yönünde.

"Davalılar, kullanıcıların oyunu dövmelerden dolayı satın almadığını söylüyor ancak diğer kanıtlar ise tüketicilerin WWE 2K'daki güreşçilerin görünümünden dolayı satın aldığını gösteriyor. WWE 2K'daki Orton karakterinde gerçek dövmelerden farklı tasarımlar ortaya çıkmış olsa da dövme hakları ihlal edilebilir."

NBA 2K oyuncu dövmeleri gerçekçi değil mi?

Take-Two daha önce NBA 2K'daki oyuncuların dövmeleriyle ilgili benzer bir durumla karşılaşmıştı. 2016 yılında açılan davada, Take-Two lehine bir karar çıkmış ve NBA 2K'da görünen dövmelerin, lisanslı dövme tasarımlarına büyük ölçüde benzer olmadığı tespit edilmişti.