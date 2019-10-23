Oyuncular tarafından heyecanla beklenen WWE 2K20 satışa sunuldu! Oyuna ait yenilikler ve fiyat bilgisi yazımızda.

WWE 2K20 Yenilikleri

En gerçekçi WWE deneyimi yaşatan ve çok satan WWE 2K serisinin en yeni oyunu WWE 2K20 piyasaya çıktı. Visual Concepts tarafından geliştirilen WWE 2K20; oynanabilir kadın karakterlerin bulunduğu kariyer modundan, yeni hikaye ve zorluklar barındıran 2K Tower görevlerine kadar birçok yenilikle birlikte geliyor.

MyCAREER modunda ilk defa hem kadın hem de erkek karakter imkanı sunuluyor. Oyuncular MyPLAYER karakterleriyle oynama şansına sahip olarak acemilikten WWE Hall of Fame yıldızı olmaya giden, ters köşelere sahip hikayenin bir parçası olma şansına sahip.

modunda ilk defa hem kadın hem de erkek karakter imkanı sunuluyor. Oyuncular karakterleriyle oynama şansına sahip olarak acemilikten WWE Hall of Fame yıldızı olmaya giden, ters köşelere sahip hikayenin bir parçası olma şansına sahip. Kontroller yeni oyuncuların kolayca oyuna dahil olabileceği ve deneyimli oyuncuların hünerlerini gösterebileceği şekilde basitleştirildi.

yeni oyuncuların kolayca oyuna dahil olabileceği ve deneyimli oyuncuların hünerlerini gösterebileceği şekilde basitleştirildi. WWE 2K20 Originals ile kendine has tema ve içeriklerin olduğu, Showcase, yeni arenalar, Superstar’ların yeni hamleleri, hikaye odaklı 2K Towers bölümleri, açılabilir karakter parçaları ve daha fazlası eklendi.

ile kendine has tema ve içeriklerin olduğu, Showcase, yeni arenalar, Superstar’ların yeni hamleleri, hikaye odaklı 2K Towers bölümleri, açılabilir karakter parçaları ve daha fazlası eklendi. 180’den fazla oynanabilir karakterle birlikte WWE 2K20, oyuncuların hayranı olduğu WWE Superstar’ları, WWE efsaneleri ve Hall of Fame karakterleriyle oynama imkanı tanıyor.

WWE 2K20 Fiyatı

WWE 2K20 için standart sürüm fiyatları platformlar için şu şekilde:

PS4 (PS Store): 459,00 TL

PC (Steam): 249,00 TL

Xbox: 458,00 TL

Bu fiyatların standart sürüm fiyatları olduğunu belirtelim. Yapılabilecek fiyat değişiklikleri için çevrimiçi satış mağazasına da göz atmanızı tavsiye ederim.