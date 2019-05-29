WWE Universe: Profesyonel Güreş Tutkunlarının Hoşuna Gidecek Oyun

Kaliforniya merkezli mobil oyun stüdyosu Glu Mobile, profesyonel güreş organizasyonu WWE ortaklığında geliştirdiği yeni oyunu WWE Universe’ü iOS ve Android platformları için yayınladı.

Dünya çapındaki mobil oyun dağıtımına öncülük eden bir şirket olan Glu Mobile, 2017 yılında profesyonel güreş organizasyonu WWE ile uzun soluklu bir anlaşmanın altına imza atmıştı.

Markaya dayalı ilk oyunu SuperCard ile büyük başarı yakalayan stüdyo, yeni oyununu piyasaya sürdü.

Bugün itibarıyla Android için Play Store, iOS için de App Store uygulama mağazalarında yerini alan WWE Universe, basitleştirilmiş tek dokunuşlu kontrol sistemiyle, kullanıcılara müthiş bir güreş deneyimi yaşatacak.

WWE Universe, Roman Reigns ve Becky Lynch başta olmak üzere 240'tan fazla profesyonel güreş yıldızına ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar ayrıca Rock ve Andre the Giant gibi WWE efsanelerini de seçebilecekler.

Glu Mobile’ın CEO'su Nick Earl, WWE Universe’ün dünyanın dört bir yanındaki oyunculara müthiş bir deneyim sunacağını söyledi.

“Glu ve WWE’nin yetenekli ekibi tarafından geliştirilen oyun, kullanıcıların zevk alacağı pek çok oyun içi unsur barındırıyor” diyen Earl, WWE Universe’ün yılın en başarılı mobil oyunlarından biri olacağını söyledi.