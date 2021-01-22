NASA’dan Sonra WWF’den de Türkiye’ye Kuraklık Uyarısı Yapıldı!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Türkiye’ye yapılan önemli uyarıdan sonra bir uyarı da Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) tarafından yapıldı. Türkiye’ye kuraklık uyarısı yapan WWF, Türkiye’de meydana gelebilecek su kıtlığına ilişkin endişe verici bilgilendirmelerde bulundu. Konu hakkındaki tüm ayrıntılar haberimizde.

WWF’den Türkiye’ye Kuraklık Uyarısı: Su Temini Sorun Olabilir

Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi (NASA) tarafından sunulan kuraklıkla ilgili uydu verilerini içeren rapordan sonra Türkiye'ye bir uyarı da Dünya Yaban Hayatı Fonu tarafından geldi. WWF, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada, Türkiye'nin su kıtlığı risk oranının 2,78'e düştüğünü, dünyanın en riskli bölgesi kabul edilen Filistin'de ise bu oranın 3,67 olduğunu ifade etti. Dünya’da su kıtlığı yaşama riskinin en az seviyede olduğu ülkenin ise 1,54 risk oranı ile Norveç olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin su temininde ciddi sorunlar yaşayabileceğine işaret eden WWF Küresel Tatlı Su Programı Başkanı Stuart Orr, Türkiye’nin yanı sıra Hindistan’da ve Güney Asya’da yer alan bazı ülkelerde de benzer sorunların yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Orr’a göre iklim değişikliği şehirlerdeki suyu azaltıyor ancak şehirlerdeki suyun azalmasının asıl nedeni yanlış bir planın takip edilmesi.

Orr, konuya dair yaptığı açıklamada, "Su kıtlığının başlıca nedeni kaçak kullanım ve sulama sistemlerinin iyileştirilmemesidir. Bunun yanında talep yönetiminin doğru yapılamaması ve suyun yanlış taksim edilmesi de diğer büyük sebeplerdir" ifadelerini kullandı.

Bloomberg’ün haberine göre WWF şu anda Türkiye’de yıllık su tüketiminin kişi başına 1.519 litre ancak 2030 yılında nüfusun 100 milyona ulaşması ile bu tüketim oranının 1.120 litreye düşeceğini öngörüyor. WWF Türkiye Temsilcisi Uğur Bayar ise su kıtlığı oranının 1.700 litre olarak kabul edildiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de olası bir kuraklığa ilişkin uyarı da Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi tarafından yapılmıştı. NASA, Türkiye’nin yer altı suları haritasını paylaşarak Türkiye’nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

NASA, yağmur eksikliği ve yüksek su talebinden ötürü mevcut koşulların aynı şekilde devam etmesi durumunda İstanbul’un suyunun aylar içinde bitebileceğini söyledi. Türkiye’nin yer altı suları haritasını görüntülemek aşağıda yer alan bağlantının üzerine tıklayabilirsiniz.