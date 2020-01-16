Wyze Kişisel Verileri Sızdırıyor

2017 yılında çeşitli akıllı ev cihazlarını herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla sektöre giriş yapan Wyze, kullanıcı verilerinin üçüncü kişilerle paylaşıldığını itiraf etti.

Finansal bilgilerin yer almadığı kullanıcı verileri için ciddi bir veri tabanı açığı olduğunu belirten yetkililer, sağlık bilgileri de dâhil olmak üzere kullanıcılarla ilgili pek çok verinin sızdırıldığını belirtti.

Verilerin sızdırıldığı, danışmanlık şirketi Twelve Security tarafından ortaya çıkarıldı. Sızdırılan kullanıcı verileri e-posta adresleri, evdeki kameraların bir listesi, WiFi SSID'leri ve hatta boy, kilo, cinsiyet, kemik yoğunluğu gibi pek çok bilgiyi içeriyor.

Twelve Security yetkilileri, Wyze şirketinin bilgi veri tabanına herkesin rahatlıkla erişebileceğini duyurmuştu.

En büyük kişisel veri sızıntısı

Yaşananları, çalışma hayatları boyunca karşılaştıkları en büyük ihlal olarak nitelendiren Twelve Security yetkilileri, durumun ABD makamları tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.

Wyze, sızıntıyı doğruladı; ancak Twelve Security şirketinin yayınlamış olduğu raporunun bazı kısımlarını reddetti. Şirket, "Bazı Wyze kullanıcı verilerinin 4 Aralık - 26 Aralık tarihleri arasında açıkta bırakıldığını onaylıyoruz" dedi. Kemik yoğunluğu bilgisini sızdırdığını reddeden Wyze, ancak az sayıda beta test kullanıcısı için "vücut ölçütlerini" sızdırdığını doğruladı.