X, Elon Musk'ın Geçen Yıl Yasakladığı Hesapları Geri Açtı: Kanye West ve Dahası!

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), geçen yıl bir Gamalı Haç resmi paylaştığı için yasaklanan Kanye West'in (yasal olarak Ye olarak biliniyor) hesabını yeniden kullanıma açtı.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Elon Musk'ın platformu devralmasından aylar sonra Ye, sosyal ağın kurallarını ihlal eden bir resimle birlikte bir dizi antisemitik yorum yayınlayarak tepkileri üzerine çekmişti. O dönemde Ye, Musk'ın "hoş olmayan" bir fotoğrafını da paylaşmış ancak Tesla CEO'su rapçi yapımcının bu nedenle yasaklanmadığını açıklamıştı.

Hafta sonu Wall Street Journal, Ye'nin hesabının para kazanmaya uygun olmayacağını ve paylaşımlarının yanında reklamların görünmeyeceğini bildirdi.

Geri Açılan Hesaplar Gelir Programına Dahil Olamayacak

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta X, küresel içerik oluşturucularla bir reklam geliri paylaşım programı başlattı. İçerik oluşturucuların programa dâhil olabilmeleri için en az 500 takipçiye sahip olmaları ve son üç ay içinde 15 milyon gösterim elde etmeleri gerekiyor.

Ye, hesabının yasağı kaldırıldıktan sonra henüz herhangi bir paylaşımda bulunmadı ancak WSJ'nin konuya aşina ismi açıklanmayan bir kişiye dayandırdığı haberine göre Ye'nin hesabı antisemitik içerik ya da nefret dolu bir dil kullanmayacağına dair güvence vermesinin ardından yeniden açıldı.

Kendisini "ifade özgürlüğü mutlakiyetçisi" olarak tanımlayan Musk, Twitter'ın başına geçtikten sonra daha önce askıya alınan bazı hesapların geri açılması konusunda tartışmalı kararlar aldı. Listede eski ABD Başkanı Donald Trump, kadın düşmanı yorumları nedeniyle Twitter tarafından yasaklanan aşırı sağcı influencer Andrew Tate ve sağcı akademisyen Jordan Peterson da yer alıyor.

Son olarak Twitter, çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüsü paylaşan Dominick McGee'nin hesabını geri açtığı için eleştirilere maruz kalmıştı.