X, LinkedIn'e Rakip Oluyor: İş İlanı Verilebilecek!

X (eski adıyla Twitter), büyük bir iş arama ve iş bulma platformu hâline dönüşüyor. Şirketin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre "X Hiring" adındaki beta sürümü şu anda test aşamasında.

X Hiring, sarı onay rozeti almış şirketlerin veya kuruluşların iş ilanı yayınlamasına olanak tanıyan bir sistem olacak. Bu sayede X, sıradan bir sosyal ağ platformu olmaktan çıkarak her şeyin yapılabildiği bir uygulama hâline gelecek.

Şirket, X Hiring özelliğinin beta aşamasında olduğunu belirten bir paylaşım yaptı ve şirketlerin beta erişimine başvurmak için kullanabileceği bir bağlantı paylaştı. Bu bağlantıya tıklandığında X Hirig başvuru formuna yönlendirme yapılıyor.

Başvuru formunda ise "Şu anda Doğrulanmış Kuruluşlar için mevcut olan X Hiring'e erken erişim için kaydolun. Uygunsa, hesabınızda İşe Alım özelliklerini etkinleştireceğiz." şeklinde bir açıklama yer alıyor.

İşte X'in konuyla ilgili paylaşımı:

Unlock early access to the X Hiring Beta — exclusively for Verified Organizations.



Feature your most critical roles and organically reach millions of relevant candidates.



Apply for the Beta today 🚀: https://t.co/viOQ9BUM3Y pic.twitter.com/AYzdBIDjds