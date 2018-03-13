X Prize'dan 10 Milyon Dolarlık Yeni Yarışma

Daha önce Ay’a gidecek ilk özel şirketi Lunar X Prize isimli yarışmayla bulmaya çalışan X Prize Foundation, istediğini alamamıştı. X Prize, bugün itibarıyla X Prize Ana Avatar adını verdiği yeni robot yarışmasını duyurdu.

Özel şirketler tarafından yapılan yüksek teknoloji yatırımlarını arttırmak için ortaya atılan X Prize fikri, ilk olarak uzay yarışlarına odaklanmıştı. Yine 10 milyon dolar ödülle birlikte Ay’a uzay aracı gönderen ilk şirketi arayan vakıf, Lunar Prize ödülüyle istediğini yakalamayınca X Prize Ana Avatar yarışmasını duyurdu.

2009 yılında James Cameron tarafından çekilen bilim kurgu filmi Avatar ile anılan yarışmanın amacının yine Avatar filmiyle ortaklık gösterdiği kaydedildi. Avatar filminde, gezegene gelen insanlar, uzaktan kontrol edebildikleri “Truva Atı” yardımıyla rakip ırkı ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Avatar fikrinin sadece uzaktan yönetme kısmını alan X Prize Vakfı, 2021 yılına kadar uzaktan yönetilebilen insansı robot geliştirmeyi başaran ilk şirkete 10 milyon dolar vereceğini açıkladı.

Japon havayolu firması ANA’nın sponsorluğunda gerçekleşecek olan yarışmanın detaylarıysa oldukça korkutucu. 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru yapacak şirketlerin yapacakları robotların, “100 kilometre uzaktan görebilecek, duyabilecek, dokunabilecek ve fiziki nesnelerle etkileşime geçebilecek” özelliklere sahip olması gerekecek.

Yarışmayı kazanmak isteyen şirketlerin halihazırda var olan sanal gerçeklik, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojileri kullanabilecekleri söylenirken, ilerleyen yıllarda herhangi bir katılımcının yarışmayı kazanma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu kaydedildi.