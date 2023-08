X, Blue Abonelerine Reklam Gelirlerini Gönderemiyor: Şirketten Açıklama Geldi!

Elon Musk'ın şu anda X olarak yeniden isimlendirdiği Twitter'ın yakın geçmişi göz önüne alındığında pek de şaşırtıcı olmayan bir habere göre şirket, söz verdiği bazı ödemeleri zamanında yapamayacak.

X Destek hesabı, "Reklam Gelir Paylaşımı" programının çok popüler olması nedeniyle, "Bir sonraki ödeme için her şeyi gözden geçirmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var ve tüm uygun hesaplara mümkün olan en kısa sürede ödeme yapmayı hedefliyoruz." dedi.

The number of people signing up for ads revenue sharing has exceeded our expectations. We need a bit more time to review everything for the next payout and aim to get all eligible accounts paid as soon as possible.



Thank you for your patience!https://t.co/5n4lo5H2yf