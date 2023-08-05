X, Blue Abonelerine Reklam Gelirlerini Gönderemiyor: Şirketten Açıklama Geldi!

Elon Musk'ın şu anda X olarak yeniden isimlendirdiği Twitter'ın yakın geçmişi göz önüne alındığında pek de şaşırtıcı olmayan bir habere göre şirket, söz verdiği bazı ödemeleri zamanında yapamayacak.

X Destek hesabı, "Reklam Gelir Paylaşımı" programının çok popüler olması nedeniyle, "Bir sonraki ödeme için her şeyi gözden geçirmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var ve tüm uygun hesaplara mümkün olan en kısa sürede ödeme yapmayı hedefliyoruz." dedi.

"Gelir paylaşımı için kaydolan kişilerin sayısı beklentilerimizi aştı. Daha önce ödemelerin 31 Temmuz haftasında yapılacağını söylemiştik. Bir sonraki ödeme için her şeyi gözden geçirmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var ve tüm uygun hesaplara mümkün olan en kısa sürede ödeme yapmayı umuyoruz. Sabrınız için teşekkür ederiz!"

The number of people signing up for ads revenue sharing has exceeded our expectations. We need a bit more time to review everything for the next payout and aim to get all eligible accounts paid as soon as possible.



Thank you for your patience!https://t.co/5n4lo5H2yf — Support (@Support) August 5, 2023

"Reklam Gelir Paylaşımı" Beklenenden Fazla Popüler Oldu

Musk gelir paylaşımı planını Şubat ayında duyurdu ve şirket, kayıtları daha fazla kişiye açmadan birkaç hafta önce uygun hesaplar için ilk tur ödemeleri gönderdi.

Şimdi ise ödemelerin sağlanamaması, tüm dünyanın kullanacağı bir bankacılık sistemi de olmayı amaçlayan Musk'ın güvenilirliğini zedeler cinsten.

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