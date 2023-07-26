X'den Twitter Blue Abonelerine Özel Yeni Güncelleme!

Sosyal medya devi, yayımladığı yeni güncellemede Twitter Blue üyelerinde geçerli olacak şekilde uygulama içerisinde yer alan videoları indirme fırsatı tanıdı. Daha önce TikTok ve Instagram’da karşımıza çıkan bu özellik şimdi de X’e geliyor

X Yeni Özelliğini Kullanıma Sundu

Sosyal medya şirketi, bu güncellemeyi yardım merkezi bölümünde yayımladığı Twitter'da videolar nasıl paylaşılır ve izlenir başlıklı yazısında açıkladı. Getirilen güncelleme, sosyal medya platformu içerisinde yer alan tüm videoları indirme imkanı sunuyor. Eklenti 18 yaşından büyük hesaplarda geçerli olacak.

Sosyal medya platformu, reklam gelirine getireceği yeni paylaşım stratejileriyle içerik üreticilerini tekrardan uygulamaya çekmeye çalışıyor. Video indirmeleri eklentisi X'i, rakipleri TikTok ve Instagram gibi sosyal medya mecralarıyla yarışabilir düzeye çekmek için önemli bir atılım olarak görülüyor.

X, geçtiğimiz günlerde yaptığı güncellemede uzun süreli videolara izin verdiğini açıklamıştı. Uygulamada şuana kadar bazı film ve dizilerin bölümlerini yayımlayan Elon Musk, telif sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.

X'in getirmiş olduğu yeni güncelleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.