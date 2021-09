Microsoft, bilgisayarlar ile oyun konsolları arasındaki ince çizgiyi daha da belirsiz bir hale getirmek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor olabilir. Geçtiğimiz dakikalarda ortaya çıkan yeni raporlara göre Xbox'a Android uygulama desteği gelebilir. Bu, Microsoft Office gibi çeşitli programları Xbox konsolunuz üzerinde çalıştırabileceğiniz anlamına geliyor.

Xbox'ta Android Uygulamaları Çalıştırmak Mümkün Olabili

XDA Developers üzerinde ortaya çıkan yeni rapora göre Android uygulama desteği yalnızca Windows 11 ile kısıtlı kalmayacak gibi gözüküyor. Söz konusu desteğin sistem gereksinimlerinde yer alan bir metin, Xbox modellerinde de benzer bir desteğe yer verileceğini işaret ediyor.

Bu durumda Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S ve Xbox Series X modellerinde Android uygulamalarını çalıştırmanız mümkün olabilir. Bu sayede bazı önemli işlemleri (belge görüntülemek, düzenlemek, dosya aktarmak ve benzeri) direkt olarak oyun konsolunuz üzerinde gerçekleştirebilirsiniz.

Sadece bu da değil. Android, pek çok sayıda retro konsol emülatörüne sahip. Bu durumda nispeten eski oyun konsollarının oyunlarını, Xbox modelleri üzerinde oynamak mümkün hale gelebilir. Bu da oyun kütüphanenizi genişletmeye yönelik önemli bir adım olacaktır.

Tabii ki bu aşamada desteğin nasıl çalışacağı ile ilgili net bilgilere sahip değiliz ve hatta Microsoft cephesinde buna yönelik herhangi bir açıklama da göremedik. Yine de olası bir gelişme olarak şimdiden bizleri heyecanlandırdığını rahatlıkla söyleyebilirim.

