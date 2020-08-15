Microsoft Store'da Xbox Büyük Oyun İndirimleri başladı. Kampanya kapsamında 500'den fazla Xbox 360, Xbox One ve PC oyunu %50'ye varan indirime girdi. Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox Live Gold abonelerine özel olarak %10 oranına varan ek indirim sunulduğu belirtiliyor. Microsoft tarafından başlatılan Büyük Oyun İndirimleri kampanyası ile ilgili detaylar haberimizde.

Xbox Büyük Oyun İndirimleri Ne Zaman Sona Erecek?

500'den fazla oyunun %50'ye varan indirime girdiği Büyük Oyun İndirimleri 14 Ağustos itibarıyla başladı. 24 Ağustos tarihinde sona erecek olan kampanya kapsamında dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan birçok oyunu indirimli fiyata satın alabilirsiniz.

Microsoft Store'da başlayan Büyük Oyun İndirimleri kapsamında Xbox One platformunda popüler araba yarışı oyunu Forza Horizon 4 Standart Edition, %50 indirim ile birlikte 260 TL'den 130 TL'ye düştü. Rockstar Studios tarafından geliştirilen vahşi batı temalı Red Dead Redemption 2, %45 indirim ile birlikte 566 TL'den 311,30 TL'ye düştü. Red Dead Redemption 2, Xbox Live Gold üyelerine özel olarak 254,70 TL'ye düştü.

Microsoft Store tarafından başlatılan Büyük Oyun İndirimleri kapsamında indirime giren video oyunlarının bazı video oyunlarını sizler için derledik.

Xbox One platformunda indirime giren bazı video oyunları:

• Call of Duty: Modern Warfare Standart Edition, %25 indirim ile birlikte 472,50 TL'den 354,37 TL'ye düştü. Xbox Live Gold abonelerine özel olarak 307,12 TL'ye satılıyor.

• ARK: Survival Evolved %70 indirim ile birlikte 212,50 TL'den 63,75 TL'ye düştü. Xbox Live Gold abonelerine özel olarak 42,50 TL'ye satılıyor.

• PUBG %65 indirim ile birlikte 50 TL'den 17,50 TL'ye düştü. Xbox Live Gold üyelerine özel olarak 12,50 TL'ye satılıyor.

• Resident Evil 3, %30 indirim ile birlikte 257,50 TL'den 180,25 TL'ye düştü. Xbox Live Gold üyelerine özel olarak 154,50 TL'ye satılıyor.

• Dark Souls III, %65 indirim ile birlikte 245 TL'den 85,75 TL'ye düştü. Xbox Live Gold üyelerine özel olarak 61,25 TL'ye satılıyor.

• Mortal Kombat 11, %40 indirim ile birlikte 349 TL'den 209,40 TL'ye düştü. Xbox Live Gold üyelerine 174,50 TL'ye satılıyor.

• The Coalition tarafından geliştirilen Gears 5, %50 indirim ile birlikte 269 TL'den 134,50 TL'ye düştü.

PC platformunda indirime giren bazı video oyunları:

• Forza Horizon 4 Standart Edition, %50 indirim ile birlikte 260 TL'den 130 TL'ye düştü.

• ARK: Survival Evolved %75 indirim ile birlikte 212,50 TL'den 66,98 TL'ye düştü.

• Darksiders III, %60 indirim ile birlikte 267,50 TL'den 107 TL'ye düştü.

• Cities: Skylines - Mayor's Edition, %75 indirim ile bilrikte 282,50 TL'den 70,62 TL'ye düştü.

• Call of Duty: Infinite Warfare, %35 indirim ile birlikte 210 TL'den 136,50 TL'ye düştü.

• Quantum Break, %75 indirim ile birlikte 60 TL'den 15 TL'ye düştü.

• Injustice 2 Standart Edition, %75 indirim ile birlikte 77,50 TL'den 19,37 TL'ye düştü.

• Dead by Daylight, %60 indirim ile birlikte 42 TL'den 16,80 TL'ye düştü.