Xbox Cloud'a Yakında Klavye ve Fare Desteği Eklenecek

Microsoft kısa bir süre önce Xbox Cloud Gaming hizmetine Flight Simulator'u ekledi, bu da oyuncuların Cloud sistemini kullanarak telefonlar, tabletler, web tarayıcıları ve Xbox One dahil olmak üzere çeşitli platformlarda oyuna erişebilecekleri anlamına geliyor. Ancak oyuncular Flight Simulator'ın PC versiyonundan farklı olarak oyunda klavye ve fare kullanamadılar. Oyunun baş geliştiricisi Jorg Neumann'a göre bu durum gelecekte değişecek.

Fare ve Klavye Desteği Xbox Cloud Gaming'e Ne Zaman Gelecek?

Windows Central'a göre bir programın Soru-Cevap bölümünde Neumann, Microsoft'un platform düzeyinde desteğini geliştirmek istediğini, böylece Xbox Cloud'daki çoğu oyunda oyuncuların klavye ve fare kullanmasının mümkün olacağını açıkladı. "Ekip bunun üzerinde çalışıyor ama hayır, şimdilik tarih veremem. En azından önümüzdeki aylarda geleceğini söyleyebilirim. Herkes bu özelliği istedi, ben de istiyorum bu yüzden gelecek." diyerek platform çapında desteğin birkaç ay içinde geleceğini öne sürdü.

Klavye ve fare desteği, PC'den veya tarayıcıdan Halo Infinite oynayan oyuncuların bir gamepad satın almaya gerek kalmadan oynayabileceği ve yalnızca klavye ve fare tercih edenlerin memnun olacağı anlamına geleceği için hoş bir özellik olacak. Ayrıca bu yöntem desteklendiği sürece Age of Empires 4 gibi PC'ye özel oyunların Xbox Game Pass'e getirilmesi daha kolay olacak.

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