Xbox Console Companion Uygulamasının Desteği Sonlandırılıyor

Microsoft, Xbox Console Companion uygulaması için desteğini yakında resmî olarak sonlandırıyor ve yeni Xbox uygulaması ileride doğrudan yerini alacak. Xbox Console Companion uygulaması ilk olarak Ekim 2014'te piyasaya sürülmüş ve Xbox oyuncularının Xbox One konsollarındaki çeşitli özelliklere PC'den erişmelerine olanak tanımıştı.

Xbox Console Companion uygulaması için resmî Xbox Destek sayfası güncellendi ve uygulamanın 28 Ağustos'ta kullanımdan kaldırılacağı açıklandı. Bu, Xbox Console Companion uygulamasının artık indirilemeyeceği ve uygulama için resmî desteğin tamamen sona ereceği anlamına geliyor.

Xbox Console Companion uygulamasına 28 Ağustos'tan sonra erişen kullanıcılar, uygulamanın sunucuları kapatılacağı için muhtemelen oturum açamayacaklar.

Kullanıcılar Standart Xbox Uygulamasını Kullanmaya Devam Edebilecekler

Microsoft, Companion uygulamasının özelliklerinden hoşlanan hayranlarını, Windows üzerinden Xbox One ve Xbox Series X|S'in hizmetleri ve topluluklarıyla etkileşim kurmaya devam etmek için yeni Xbox uygulamasını indirmeye teşvik ediyor.

Ayrıca Xbox Console Companion web sitesi artık kullanıcıların mobil ve Windows için yeni uygulamayı indirmelerine olanak tanıyan Xbox uygulaması web sitesine yönlendiriyor. Xbox uygulaması Windows 11'le gelen varsayılan uygulamalar arasına dâhil edildiğinden, Windows 10'dan geçiş yapan kullanıcılar Microsoft Store'dan indirmeye gerek kalmadan uygulamaya anında erişebilecekler.

Xbox uygulamasında Xbox Console Companion uygulamasındaki özellikler eksik olsa da Microsoft'un genel kullanıcı deneyimini iyileştirmek için zaman içinde çeşitli güncellemeler sunması bekleniyor.