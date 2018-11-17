Xbox'da Bir Devir Kapanıyor! 2019'da Disk Olmayacak

Son zamanlarda oyun konsolu Xbox'a yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Microsoft'un yeni nesildeki hamlesi herkesi şaşırtacak gibi gözüküyor. Çıkan iddilara göre 2019 model Xbox One'da disk sürücüsü olmayacak.

Günümüz teknolojisinde fiziksel oyun kopyalarıyla veya blu-ray disklerle uğraşmak istemeyen Microsoft, yeni Xbox One'da disk sürücü bölümünü kaldırabilir. Pek çok kullanıcının fiziksel kütüphanesini dijitale çevirmek için plan yapan şirketin müşterilerini üzmeyeceğini ancak online satış platformunu da zorunlu tutacağını belirtmek gerekiyor.

İkinci Nesil Xbox Disk Sürücüsü Barındırabilir

2019 içerisinde sunulacak ikinci nesil Xbox One S'de ise disk sürücüsünün yer alacağı iddia edildi. Bazı kullanıcıların hala fiziksel kopyaları kullandığını bilen ve bu kişileri kaybetmemek için One S'e ihtiyaç duyan Microsoft, bu konsolun fiyatını daha düşük tutabilir. Çünkü ilk aşamada disk sürücüsünü baltalamak mantıklı olmayacaktır.

Halihazırda pek çok oyuncunun aktif olarak kullanmadığı disk sürücülerini kaldırarak bir nesli kapatmak isteyen Microsoft'un ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki yıl göreceğiz. Fiziksel kopyalar yerine dijital mağazaya yönelmek isteyen şirketin bu duruma özel indirimler yapabileceğini de unutmamak gerekiyor.