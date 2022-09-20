Artık Xbox Konsollarında Diskli Oyunlar Çevrimdışı Olarak Oynanabilecek

Xbox Series X ve diğer Xbox konsollarında kesintiler ve diğer sorunlar, oyuncuları satın alınan oyunlara erişimsiz bıraktığı için Xbox'ın çevrimiçi DRM koruması en büyük sorunlarından biri olmuştur. Bir başka büyük şikayet de platformlar arası Xbox One disk oyunlarının, bağlantı gerektirmeyen oyunlarda bile çevrimdışı olarak erişilememesidir. Şimdi ise yeni bir güncelleme, mühendislik lideri Eden Marie'nin tweet'inde doğruladığı gibi artık bir Xbox One diskinden internet kontrolü veya indirme yapmak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor.

Marie, kullanıcıların bu değişikliği yakın zamanda fark etmeye başladığını ancak bu yaz 2206 güncellemesinden bu yana geçerli olduğunu söyledi.

"Series X|S piyasaya sürüldüğünden beri verileri inceledik ve Xbox One diskleri için oyunların büyük çoğunluğunda çevrimiçi uyumluluk kontrolüne gerek olmadığını belirledik. En iyi deneyimi sağlamak için bazı oyunların kurulumdan sonra çevrimiçi olarak güncellenmesi gerekebilir."

Güncellemeye Rağmen Pek Çok Oyun İçin İnternet Bağlantısı Gerekiyor

Peki asıl sorun neydi? Sorun esasen Microsoft kaynaklı. Daha önce yeni nesil bir konsola çeşitli türlerde Xbox One/Xbox Series X oyun diskleri taktığınızda, oyun doğrudan diskten yüklenmez, daha ziyade internet üzerinden güncellenmiş bir sürüm yüklenirdi.

Yeni güncellemeyle birlikte artık diskli oyunları çevrimdışı oynayabileceksiniz. Bununla birlikte bazı oyunlar "doğrudan kullanılamayacağından" orijinal Xbox veya Xbox 360 oyunlarını güncellemeler olmadan oynayamazsınız. (Elbette bunun çoğu Xbox Series S için geçerli değil çünkü bir disk sürücüsü bulunmuyor.)

Birkaç istisna daha var. Örneğin Forza Horizon 5 veya Halo Infinite gibi oyunların disk sürümleri oyunun tam sürümünü içermez, bu nedenle bunlar için bir bağlantıya ihtiyacınız olacak. Genişletme paketlerinin yanı sıra oyunların en son sürümlerini indirmek için internete de ihtiyacınız olacak ve X Serisi konsollar bir hesap gerektiriyor, bu nedenle bunu ayarlamak için de en az bir kez çevrimiçi olmanız gerekir.

Yine de bu yeni güncellemenin yararlı olacağı noktalar var, Microsoft'un sunucularının çökmesi gibi çok nadir olmayan bir durumda çok daha fazla oyun oynayabileceğiniz anlamına geliyor.