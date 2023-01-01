Xbox, DualSense Benzeri Kontrolcü Üzerinde Çalışıyor

Günümüzde konsol tarafında iki farklı kontrolcü görüyoruz. Bir tarafta analogları dikey pozisyonda simetriye sahip olan PlayStation kontrolcüleri, diğer tarafta ise çapraz pozisyonda simetriye sahip olan Xbox kontrolcüleri yer alıyor. Ancak iddialara göre yakın zamanda bu durum değişebilir.

PlayStation 5 ile birlikte tanıştığımız DualSense'in yakaladığı başarının ardından Xbox tarafının da benzer bir kontrolcü üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

DualSense'e Benzer, Haptik Sensörlü Xbox Kontrolcüsü Yolda

XboxEra podcast serisinde konuşan duyumcu Shpeshal Nick, Microsoft'un DualSense'e hem tasarım hem de özellik bakımından oldukça benzeyen bir kontrolcü üzerinde çalıştığını belirtti.

Üzerinde dokunmatik yüzey ve haptik sensör barındırması beklenen yeni Xbox kontrolcüsü, iddialara göre tasarım konusunda da çapraz simetriden vazgeçerek dikey simetriyi benimseyebilir. Bu iddiaların arkasında Xbox CEO'su Phil Spencer'ın geçtiğimiz aylarda kendi kontrolcülerinin de DualSense'e benzemesi gerektiğini itiraf etmesi yatıyor.

Henüz prototip aşamasında olan yeni tasarımın şirket içinde testlere tabi tutulduğu belirtiliyor. Gelen tüm bilgilerin söylentiden ibaret olduğunu, PlayStation tasarımına sahip Xbox kontrolcüsünün hiçbir zaman piyasaya çıkmaması gibi bir olasılık olduğunu belirtmemiz gerekir.