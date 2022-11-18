Xbox Efsane Cuma İndirimleri Başladı: Oyunlarda Dev İndirimler!
Efsane Cuma indirimleri yavaş yavaş başlıyor ve Xbox kullanıcılarını ilgilendiren indirimler an itibariyle başladı. İşte detaylar!
Yavaş yavaş Black Friday, Türkiye'deki adıyla Efsane Cuma dönemine yaklaşıyoruz. Pek çok şirketin müşterileri için dev indirimleri başlatacağı bu dönemde her sektöre uygun ihtiyaçlar giderilebiliyor. Oyun alanında da Steam, Playstore ve PlayStation indirimlerinin yanı sıra özellikle Xbox kullanıcılarını ilgilendiren Xbox indirimleri başlıyor.
PC kullanıcıları için bugün Playstore'da başlayan Efsane Cuma indirimleri oyunculara %90'a varan indirimler sunuyor. Xbox da aynı şekilde bugün Efsane Cuma indirimlerini başlattı ve pek çok yeni ve popüler oyunda yılın en büyük indirimlerini sunmaya başladı.
Çıkışını gerçekleştireli henüz 1.5 ay olan FIFA 23, %40 indirimle 419,99 TL'ye düşmüş durumda. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Gotham Knights da %40 indirimle 539,40 TL fiyat etiketiyle indirimdeki yerini alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Game Pass'e eklenen DEATHLOOP da %67 indirimle 198,00 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.
Önümüzdeki Aralık ayında oyuna sahip olanlara ücretsiz bir şekilde yeni nesil güncellemesi sunulacağı açıklanan The Witcher 3'ün standart sürümü 14,10 TL'ye düşerken, Game of the Year sürümü 38,00 TL'ye düşmüş durumda. Yeni nesil güncellemesi ücretsiz bir şekilde sunulacak ve bu güncelleme sonrası oyunun fiyatında zam olma ihtimali muhtemel.
Yılın geri kalan kısmında daha büyük bir indirim gerçekleşmeyeceği için bu indirimde almayı planladığınız oyunları almak için son şansınız olabilir.
Xbox Efsane Cuma İndirimlerinde Dikkat Çeken Oyunlar
- EA SPORTS™ FIFA 23 -
699,99 TLyerine 419,99 TL
- Gotham Knights -
899,00 TLyerine 539,40 TL
- NBA 2K23 -
899,00 TLyerine 449,50 TL
- DEATHLOOP -
600,00 TLyerine 198,00 TL
- Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition -
775,00 TLyerine 255,75 TL
- Dying Light 2 Stay Human -
470,00 TLyerine 235,00 TL
- Red Dead Redemption 2 -
469,00 TLyerine 154,77 TL
- Battlefield 2042 -
699,99 TLyerine 279,99 TL
- The Quarry -
699,00 TLyerine 349,50 TL
- Far Cry 6 Game of the Year Edition -
950,00 TLyerine 475,00 TL
- Cyberpunk 2077 -
468,00 TLyerine 234,00 TL
Xbox Efsane Cuma indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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