Xbox Elite 2 Oyun Kumandası Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Microsoft yeni oyun kumandasını E3 2019 fuarında yeni Xbox konsolu Project Scarlett'in hemen ardından tanıttı. Sizler için Xbox Elite 2'nin tüm özelliklerini ve fiyatını derledik.

Xbox Elite 2 Özellikleri

Daha yüksek hassasiyet kontrolü sunan Xbox Elite 2, USB Type-C bağlantısı ve Bluetooth desteği ile gelmekte. Şarj edilebilir bir bataryaya sahip olan Xbox Elite 2, 40 saate kadar pil ömrü sunmakta. Yeni Xbox Elite 2, yeni tetik kavramaya ve yeniden tasarlanmış tamponlara sahip. Xbox Elite 2 daha hızlı ateş edebilmeniz için güncellenmiş. Cihazın üzerinde hassaslığı artırmak için bir araç kullanılarak ayarlanabilen yeni ayarlanabilir gerginlik parmakları bulunmakta.

Xbox Elite 2 Fiyatı

Kullanıcıların merakla beklediği yeni oyun kumandasının fiyatı açıklandı. Microsoft, E3 2019 fuarında Xbox Elite Controller 2 için ön sipariş alacağını söyledi ve Xbox Elite 2'nin 4 Kasım’dan itibaren 24 ülkede 179,99 dolardan satışta olacağını belirtti.

Sizler Xbox Elite 2 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Xbox Elite 2'nin fiyatı nasıl? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!