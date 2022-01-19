Xbox Game Pass Abone Sayısı Açıklandı

Xbox Game Pass abone sayısı ile gündeme geldi. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan oyun abonelik hizmeti, sahip olduğu milyonlarca abone ile dikkat çekiyor. Çok sayıda başarılı oyunun yer aldığı bir içerik kütüphanesine sahip olan hizmete dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Xbox Game Pass Abone Sayısı Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft'un oyun abonelik hizmetinin abone sayısı açıklandı. Oyuncular arasında oldukça popüler bir hizmet olan Game Pass'in abone sayısı 25 milyona ulaştı.

Yazılım devi, geçtiğimiz yılın ocak ayında Game Pass'in abone sayısı 18 milyon olarak açıklamıştı. Oldukça büyük bir başarının altına imza atan platformun yalnızca bir sene içerisinde 7 milyon yeni aboneye sahip olduğunu görüyoruz.

Popüler oyun abonelik platformunun abone sayısı ile beraber içerik kütüphanesindeki oyunlar da artmaya devam ediyor. Game Pass'in içerçik kütüphanesine geçtiğimiz yıl içerisinde Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout ve wolfenstein dahil olmak üzere toplamda 20 ikonik Bethesda oyunu eklendi.

Microsoft, 2021 yılında oyun abonelik hizmetinin kütüphanesine NBA 2K21, Madden NFL 21, NHL 21 ve daha birçok spor oyununu eklemişti. Bunların yanı sıra Outriders, yarış türündeki Forza Horizon 5, strateji türündeki Age of Empires IV ve FPS oyunu Halo Infinite, çıkış gününde platformun içerik kütüphanesine dahil olmuştu.

ABD merkezli yazılım devi, Activision Blizzard'ı kısa süre önce satın aldığını duyurdu. Gerçekleşen satın alma işlemi, Xbox Game Pass'in kütüphanesine Activision Blizzard oyunlarının geleceği anlamına geliyor. Dolayısıyla Call of Duty ve Diablo gibi oyunlar, popüler servisin kütüphanesine dahil olabilir.

Yazılım devi Microsoft, Game Pass'in kullanım alanını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, geçtiğimiz yaz aylarında Xbox Game Streaming'in web sürümünü PC ve iOS platformları için kullanıma sunmuştu. Söz konusu hizmet, kasım ayında ise Xbox konsollarına sunulmaya başladı.

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