Apple Music ve Apple TV+ Xbox Game Pass Abonelerine Ücretsiz Olacak

Her geçen gün daha da fazla abone kazanmayı başaran Xbox Game Pass, Microsoft'un son yıllarda oyun sektöründe geliştirdiği en başarılı iş modellerinden biri olarak görülüyor. Uygun bir fiyata yüzlerce oyunu oynama imkanı sağlayan hizmet, aynı zamanda aylık olarak birbirinden farklı ekstra hediyeleri ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunuyor.

Xbox Game Pass'in son ücretsiz kampanyalarından biri de Apple tarafından geldi. Microsoft ve Apple arasında yapılan anlaşma kapsamında Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olan kullanıcılar, ücretsiz olarak Apple Music ve Apple TV+'a erişebilecek.

Ücretsiz Apple Music ve Apple TV+ Nasıl Alınır?

Yapılan anlaşma kapsamında kullanıcılara 3 ay boyunca ücretsiz olarak Apple Music ve Apple TV+ sunulacak. Xbox Game Pass kullanıcılarının bedava hizmetlerden yararlanabilmek için Xbox uygulaması üzerinden temin işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek olan kampanyaya yalnızca Xbox Game Pass Ultimate abonelerinin katılabileceğini hatırlatmakta fayda var. Eğer gerekli şartları sağlıyorsanız Xbox uygulamasına girerek ilgili sayfa üzerinden ücretsiz Apple TV+ ve Apple Music kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Apple TV aylık 34,99 TL'ye, Apple Music ise aylık 19,99 TL'ye sunuluyor. Toplamda 164,95 TL'lik hizmet, Microsoft'un Xbox Game Pass Ultimate aboneliği kapsamında aylık olarak 44,99 TL'den kullanıcılara sunulacak. Üstelik abonelikle beraber gelen yüzlerce oyunu ücretsiz bir şekilde oynama hakkı da cabası!