Xbox Game Pass Ağustos 2021 Oyunları Açıklandı

Microsoft, Xbox Game Pass servisine bu ay ekleyeceği oyunları duyurdu. Verilen bilgiye göre aboneler ile buluşturulacak olan ilk parti Xbox Game Pass Ağustos 2021 oyunları ile gayet keyifli zamanlar geçirebilecekler. Detaylar haberimizde.

Xbox Game Pass Ağustos 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire sayfası üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, abonelik servisine gelecek ilk oyunlar Curse of the Dead Gods, Dodgeball Academia, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered, Skate ve Skate 3, Starmancer, Art of Rally, Hades ve son olarak da Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition olacak. Bu oyunlar ile ilgili detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Curse of the Dead Gods (5 Ağustos 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Bahsi geçmemiş zenginliklerin, ebedi yaşamın ve kutsal güçlerin peşinde olacağınız oyunda, yolunuzun üstünde lanetli tapınaklardan, sonsuzluğa uzanıyormuş gibi görünen labirentlerden, ölümcül tuzaklardan ve yaratıklarla yapacağınız mücadelelerden geçecek.

Dodgeball Academia (5 Ağustos 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Spor odaklı Rol Yapma Oyunu olan Dodgeball Academia ile yakartopun canlı ve renkli dünyasına konuk olacağız. Bir yandan arkadaşlıklar bir yandan da rakipler edineceğiniz oyunda, kortlara egemen olarak nihai şampiyonluğun peşine düşeceksiniz.

Katamari Damacy Reroll (5 Ağustos 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Kainatın kralının gökyüzündeki yıldızları yanlışlıkla yok etmesinin ardından oğlunu görevlendirdiği bir hikayenin işlendiği oyunda, gökyüzünü tekrardan eski haline getireceğiniz zorlu bir maceraya atılacaksınız. Oyunun Reroll versiyonu ise bir nevi HD Remaster oluyor.

Lumines Remastered (5 Ağustos 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Sesin, ışığın ve bulmacanın bir araya geldiği bu oynaması basit oyunda, yüksek enerjili ve blok yerleştirerek bulmaca çözdüğünüz bir aksiyonun merkezinde olacaksınız. Lumines Remastered’da kullanılan elektronik müziklerin bir hayli etkileyici olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Skate (5 Ağustos 2021) - Konsol (EA Play)

Halihazırda dördüncüsü geliştirilen Skate serisinin ilk oyunu, bu hafta içerisinde Xbox Game Pass servisine geliyor. Tamamıyla etkileşimli olan bir şehirde, güvenlik görevlileri tarafından kovalanır iken duruma göre halkı etkileyecek veya huzurlarını bozacaksınız.

Oyunda ayrıca profesyonel kaykaycılar ile kaymak, kaykay dükkanlarını keşfetmek ve kendinize özgü parkurlar oluşturabilmeniz mümkün olacak.

Skate 3 (5 Ağustos 2021) - Bulut (EA Play)

Şu an için serinin piyasadaki güncel oyunu, nihai takımınızı oluşturarak şehrin yüzünü değiştiriyorsunuz. Skate 3 aynı zamanda kooperatif desteği de sunuyor. Bu sayede, tek başınıza oynamak yerine arkadaşlarınız ile oynamanız da mümkün oluyor.

Starmancer (5 Ağustos 2021) - PC (Oyun Ön-İzlemesi)

Güçlü bir yapay zekanın rolüne bürüneceğiniz oyunda, protokole itaat edecek veya sırt çevireceksiniz. Uzay geçitleri, gizli laboratuvarlar ve gizemli yumurtalar için kuvözler oluşturacak ve açlığa, sabotaja ve uzay zombilerine karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Art of Rally (12 Ağustos 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Geliştiriciliği Funskeletor Labs tarafından yapılmış olan Art of Rally, Yaz mevsiminde Windows 10, Xbox One ve Xbox Series için de satışa sunulacak olup, Xbox Game Pass abonelerinin de beğenisine sunulacak.

Renkli ve stilize edilmiş ortamlarda tepe kamerasından oynanan oyunda, Finlandiya, Sardinya, Norveç, Japonya ve Almanya dahil altmış parkurda yarışacağınız kariyer modunda, rallinin altın çağını deneyimleyeceksiniz. Oyunda 60’lı yıllardan 80’li yıllara kadar olanların yanı sıra Grup A, Grup B ve Grup S olarak kategorize edilmiş birçok klasik araba bulunacak.

Kariyer modunun yanı sıra, tercihen günlük ve haftalık meydan okumaları da tamamlayarak liderlik tablolarında birinci sıraya oturabilmek için de mücadele edebileceksiniz.

Funskeletor Labs, Art of Rally için Kenya indirilebilir içeriğini de duyurdu. Yaz mevsiminde çıkacak bu içerik, üç yeni araba altı yeni parkur ve serbest dolaşım alanı ile gelecek.

Hades (13 Ağustos 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Roguelike türü zindan araştırma oyununda, Yunan mitolojisindeki yeraltı dünyasının prensi olarak hem Olympus’un güçlerini ve efsanevi silahlarını kullanarak ölüm tanrısının baskısından kurtulmaya çalışacak, hem de her kaçış denemenizde bir yandan daha da kuvvetlenerek hikayenin çok daha fazlasını öğreneceksiniz.

Senaryo boyunca Zeus, Athena, Poseidon ve çok daha fazla tanrı ile yapacağınız karşılaşmada, yeteneklerinizi geliştirecek olan güçlü nimetlerinden faydalanarak, binlerce farklı karakter yapısından kendinize uygun olanı ortaya çıkartabileceksiniz.

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (17 Ağustos 2021) - PC

Oyun tarihinin sevilen oyunlarından olan Solitaire, bu ay koleksiyon sürümü ile Xbox Game Pass servisine geliyor.

Reklamsız versiyon olan ve Xbox Game Pass kartlarının döneceği Premium Edition, ayrıca günlük meydan okumalar, rekabete dayalı etkinlikler, başarımlar ve yeni bir Xbox teması içerecek.

Bu Ay Servisten Ayrılacak Oyunlar

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ay da servisten ayrılacak olan yedi oyun söz konusu. Bunlardan ilki olan Grand Theft Auto 5 8 Ağustos 2021 tarihinde bulut servisi ve konsol tarafından ayrılacak. Diğer altı oyun için de 15 Ağustos 2021 tarihi veriliyor: