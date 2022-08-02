Xbox Game Pass Ağustos Ayı Oyunları Belli Oldu
Xbox'ın popüler abonelik servisi Game Pass'e Ağustos ayında eklenecek oyunlar açıklandı. İşte tam liste!
Microsoft'un sevilen hizmeti Xbox Game Pass servisine Ağustos ayında eklenecek oyunlar nihayet ortaya çıktı. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Ağustos ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.
Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Ağustos ayında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?
Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.
Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar
- Ghost Recon Wildlands (Cloud, Konsol ve PC)
Ağustos Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- Shenzhen I/O (PC) – 4 Ağustos
- Turbo Golf Racing (Cloud, Konsol ve PC) – 4 Ağustos
- Two Point Campus (Cloud, Konsol ve PC) – 9 Ağustos
- Cooking Simulator (Cloud, Konsol ve PC) – 11 Ağustos
- Expeditions: Rome (PC) – 11 Ağustos
- Offworld Trading Company (PC) – 11 Ağustos
15 Ağustos'ta Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar
- Boyfriend Dungeon (Cloud, Konsol ve PC)
- Curse of the Dead Gods (Cloud, Konsol ve PC)
- Library of Ruina (Cloud, Konsol ve PC)
- Starmancer (PC)
- Train Sim World 2 (Cloud, Konsol ve PC)
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