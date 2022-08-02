Xbox Game Pass Ağustos Ayı Oyunları Belli Oldu

Microsoft'un sevilen hizmeti Xbox Game Pass servisine Ağustos ayında eklenecek oyunlar nihayet ortaya çıktı. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Ağustos ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.

Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Ağustos ayında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?

Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.

Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar

Ghost Recon Wildlands (Cloud, Konsol ve PC)

Ağustos Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Shenzhen I/O (PC) – 4 Ağustos

Turbo Golf Racing (Cloud, Konsol ve PC) – 4 Ağustos

Two Point Campus (Cloud, Konsol ve PC) – 9 Ağustos

Cooking Simulator (Cloud, Konsol ve PC) – 11 Ağustos

Expeditions: Rome (PC) – 11 Ağustos

Offworld Trading Company (PC) – 11 Ağustos

15 Ağustos'ta Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar