Xbox Game Pass Aile Planı Açıklandı: İşte Fiyatı

Microsoft, Kolombiya ve İrlanda'da programın erken testlerini duyurarak Xbox Game Pass aile planını doğrulamış oldu. Bugünden itibaren, Kolombiya ve İrlanda'daki Xbox Insider'lar, aynı Xbox Game Pass aboneliğini en fazla beş kullanıcının paylaşmasına izin veren yeni bir plana geçiş yapabilir.

Ana kullanıcı tarafından eklenen tüm hesaplar, "Xbox Game Pass Ultimate oyunlarına, içeriğine ve avantajlarına kendi benzersiz erişimlerine" sahip olacak ve aynı anda oynayan birden fazla kullanıcı için herhangi bir darboğaz oluşmasını engellemiş olacak. Teoride, örneğin bir Xbox Game Pass aboneliği aracılığıyla Halo Infinite'i arkadaşınızla beraber oynayabilmelisiniz.

Bu yeni plan, Game Pass Ultimate'ın tüm avantajlarını sağlıyor ancak görünüşe göre yeni bir plan türüne bağlı. Microsoft'un gönderisi, "önizlemeye katılmak için Microsoft Store'dan 'Xbox Game Pass - Insider Preview' Game Pass planını satın almanız gerektiğini" açıkça ortaya koyuyor. Bu, kalan Game Pass abonelik sürenizi parasal değerine göre dönüştürecek ve yeni plan biraz daha pahalı görünüyor.

Aile Planı 10 Dolarlık Artış Getiriyor

Tam 30 günlük Game Pass Ultimate, referans olması açısından bu Insider Preview aile planının 18 gününe bedel. Microsoft, yeni plan için tam bir fiyatlandırma dökümü yayınlamadı ancak Game Pass Ultimate normalde ayda 15 dolara (veya günde 50 sente) tekabül ettiğinden, yeni planın ayda yaklaşık 25 dolar (kabaca günde 83 sent) olacağını tahmin edebiliriz.

Görünüşe göre yeni plan 25 dolar olacak bu da normal plana göre 10 dolarlık bir artışa tekabül ediyor. Bu artış olarak önemli bir artış olsa da hesabı minimum 3-4 kişi kullanacağınızı varsaydığımızda daha uygun bir fiyata aboneliğe erişmenizi sağlayacak.

Bu abonelik planı şimdilik Kolombiya ve İrlanda ile sınırlı olsa da testlerden sonra tüm Dünya'daki kullanıcıların kullanımına sunulacak.