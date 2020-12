Microsoft, Xbox Game Pass Aralık 2020 Oyunları ile Coşturacak!

Microsoft, yılın son ayında servis aboneleri ile buluşturacağı Xbox Game Pass Aralık 2020 oyunları duyurusunu ilk günden gerçekleştirdi. Eğer aktif bir aboneliğiniz varsa, sizi bu ay sağlam oyunlar bekliyor. Detaylar haberimizde.

Xbox Game Pass Aralık 2020 Oyunları Detayları

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, aralarında Control, DOOM Eternal, Assetto Corsa ve GreedFall gibi bombaların olduğu toplamda on yedi oyunluk bir liste bekliyor. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

Control (3 Aralık 2020) - Android ve Konsol

Yıllar önce kaybolan kardeşi hakkında bazı cevaplar almak için Federal Bureau of Control’e gelen Jesse Faden karakterinin başından geçenler anlatılıyor. Umduğunun aksine Hiss isimli uhrevi bir gücün istilası altında olan binada Service Weapon’ı alması ile bir anda yönetici konumuna geçen Jesse, bir yandan kardeşine ne olduğunu öğrenmeye çalışırken bir yandan da Hiss ile mücadele etmek durumunda kalıyor.

DOOM Eternal (3 Aralık 2020) - PC

2016 yılının DOOM’u devam ettiren yeni oyunun hikayesine göre, tüm yaşananlara rağmen Dr. Samuel Hayden Cehennem enerjisini kullanmaya devam ediyor. Haliyle çalışmalar dünyayı da felakete sürüklüyor ve şeytanlar Mars sonrasında gezegenimizi de istila etmeye başlıyorlar. İnsanlık hızla yok oluşa giderken, yaşananlara dur demek ve kaosu dindirmek ise bir kez daha DOOM Slayer olarak bize düşüyor.

Haven (3 Aralık 2020) - PC ve Konsol

Haven, her şeyden vazgeçip de birlikte olmak için kayıp bir gezegene kaçan sevgililerin başlarından geçenler anlatılacak. Rol Yapma Oyunu senaryosu boyunca gizemli bir tabiatta gezinerek iki sevgiliyi ayırmaya çalışanın ne olduğunu çözmeye çalışacaksınız.

RAGE 2 (3 Aralık 2020) - Android

İlk oyunun otuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan ikinci oyunun konusuna göre, dünyaya çarpan göktaşının yaşattığı felaketten sonra dünyadaki yaşamın eski haline döndürülmesinin bir yolunun bulunmuştur. Ne var ki beraberinde ilk oyundan tanıdığımız The Authority tehdidini de getirmiştir. Ranger topluluğundan Walker isimli bir karakteri yöneteceğimiz devam oyununda, The Authority ile zorlu bir çatışmaya girerek oluşturdukları tehdidi sonsuza kadar ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

Slime Rancher (3 Aralık 2020) - Android ve Konsol

Sevimli birinci şahıs açısından oynanan ve kum havuzu etkisi olan bir deneyim sunan Slime Rancher, oyununda Beatrix LeBeau rolünde olacaksınız. Karakteriniz, dünyadan binlerce ışık yılı uzaklıktaki diyarlarda bir yaşam için yola çıkmıştır. Oyundaki her bir gün, beraberinde yeni zorlukları da getirecek. Renkli yapışkan maddeler (slime) toplayacak, ekin yetiştirecek, kaynaklar hasar edecek ve vahşi doğayı keşfe çıkacaksınız.

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (3 Aralık 2020) - PC

Özgün bir barmenlik simülasyonu olan Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action oyununda, şehir merkezindeki Jill Stingray isimli bir barmen rolünde olacaksınız. Hazırlayacağınız içecekler ile hikaye odaklı oyundaki sayısız kararı etkileyecek ve yaşamları değiştireceksiniz. Bu nedenle müşterilerinizi iyi dinlemeniz gerekiyor.

Yes, Your Grace (3 Aralık 2020) - Android, Konsol ve PC

Oyunda Kral Eryk tarafından yönetilen Davern krallığında yaşananlar anlatılacak. Oyun boyunca köylüler krallığınıza gelecek ve köye saldıran canavarlardan rahatlayıp iyi vakit geçirecekleri alanların eksikliğine kadar birçok sorun için sizden yardım isteyecekler. Siz ise döneminiz boyunca onlara çözüm önerilerinde bulunarak zorluklar ile mücadele etmelerine yardım edeceksiniz. Ne var ki kaynaklar sınırlı olduğu için kararlarınızı iyi vermeniz gerekecek.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition (4 Aralık 2020) - Konsol ve PC

Köyündeki reşit olma seremonisine katılacak olan karakterimiz, çocukluk arkadaşı ile bir kutsal taşa doğru seyahate çıkıyor. Ne var ki yaşanan beklenmedik olaylar sonucunda, cesur maceracı uzun bir zaman önce yaşamış olan ünlü bir kahramanın ruh göçümü olduğunu öğrenir ve geçmişi hakkında bilgi öğrenmeye koyulur. Bu esnada karşılaştığı bir krala kimliği hakkında açıklama yapması karşısında The Darkspawn damgası yer ve kralın ordularının peşine düşmesine neden olur.

Call of the Sea (8 Aralık 2020) - Android, Konsol ve PC

1934 yılında geçecek oyunda, Güney Pasifik bölgesinin uzak bir noktasına gideceksiniz. Norah rolünde olacağını oyunda, karakteriniz kaybolan eşini bulmak için yola çıkıyor ama kendisini isimsiz, unutulmuş ve kayıp bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu bir adada buluyor. Amacınız ise hem adanın gizemini hem de kendisini bekleyen gerçeği keşfetmek olacak.

Monster Sanctuary (8 Aralık 2020) - Android ve Konsol

Nihai Monster Keeper olmak için maceraya atılan bir karakterin kontrolünde olacağınız oyunda, insanlık ve canavarlar arasındaki huzuru tehdit eden bir gizemi çözmeye çalışacaksınız. Senaryo boyunca, birbirinden tehlikeli diyarlarda yüzden fazla canavar ile mücadeleye girişeceksiniz. Diğer yandan da, oyuna adını veren Monster Sanctuary’yi koruyabilmek için de iyi bir takım kurmanız gerekecek.

Starbound (8 Aralık 2020) - PC

Starbound oyununda kendi ana gezegenini terk ederek farklı gezegenleri keşfe çıkan bir kahramanı yönetiyoruz. Fakat kahramanımızın yolculuğu umduğu gibi gitmiyor ve bir uzay gemisi bilmediği bir gezegene çakılıyor. Bu noktadan sonra kahramanımız hayatta kalmaya çalışıyor ve daha önceden görmediği tehlikelerle karşılaşıyor. Biz de ona hayatta kalmasına ve evrendeki diğer gezegenleri de keşfetmesine yardımcı oluyoruz.

Unto the End (9 Aralık 2020) - Konsol ve PC

Zorlayıcı ve platform türünden esinlenilerek hazırlanmış bir macera oyunu olan Unto the End, ailesine geri dönmek için yola koyulan bir babanın hikayesini anlatacak. Kılıç ve hançer kullanarak ilerleyeceğiniz senaryo boyunca, zorlu yaratıkları bertaraf etmek durumunda olacaksınız. Her adım sizi evinize biraz daha yaklaştıracakken, aynı zamanda da bir tehlikeden diğerine sevk edecek.

Assetto Corsa (10 Aralık 2020) - Android ve Konsol

Monza, Silverstone ve Circuit de Barcelona-Catalunya gibi ünlü pistlerin yer aldığı oyun, nihai bir yarış simülasyonu olarak karşımıza çıkacak. Her pistin lazer tarama teknolojisi ile aktarılması neticesinde, türe ilgi duyanlara gerçekçi bir deneyim sunuyor. Bununla birlikte araba üreticileri ile sağlanan işbirlikleri sayesinde her bir arabanın gerçeğine uygun olarak oyuna aktarılması ile gelişmiş aerodinamik simülasyon da sunuyor.

Gang Beasts (10 Aralık 2020) - Android ve Konsol

Gang Beasts oyununda jelibon tarzı bir yapıya sahip olan kahramanları yönetmekteyiz. Bu kahramanlar herhangi bir silah kullanmıyorlar ve herhangi bir dövüş stilinde usta değiller. Kahramanlarımızın en iyi yaptığı şey Allah ne verdiyse tekme tokat birbirlerine dalmak. Bu dövüşleri seyretmek bile size bolca keyif verecektir. Arenalarda çok oyunculu olarak aynı anda dört veya beş oyuncu olarak dövüşebiliyorsunuz. Bu dövüşlerde herhangi bir kural yok. Rakiplerinizi tekmeleyebilir, yumruklayabilir, horozlar gibi onlarla dalaşabilir ve en eğlencelisi onları etraftaki tehlikeli tuzaklara doğru fırlatabilirsiniz. Oyundaki dövüş arenaları da oldukça etkileyici. Trafikte yol alan kamyonların üzeri, altınızda dev pervanelerin döndüğü ince çubukların üzeri, cam temizleme asansörleri, dönme dolaplar ve daha birçok yaratıcı dövüş arenası sizi bekliyor.

GreedFall (10 Aralık 2020) - Android, Konsol ve PC

Büyülü ve zenginlik, kayıp sırlar ve fantastik yaratıklar ile dolu olan uzak bir adaya seyahat ederken, keşfedilmemiş yeni diyarları araştıracaksınız. Yoldaşlarınız ve bütün topluluklar ile arkadaş olurken veya onlara ihanet ederken yeni dünyanın kaderini de şekillendireceksiniz. Diplomasi, ihanet ve güç ile yaşayan ve gelişen dünyanın bir parçası olacak, gidişatını etkileyecek ve hikayenizi şekillendireceksiniz.

Superhot: Mind Control Delete (10 Aralık 2020) - Android ve Konsol

Superhot serisinin üçüncü oyunu olan Superhot: Mind Control Delete, daha fazla hikaye, ün yaptığı oynanışı, daha fazla aksiyon ve daha fazla silah ile serinin fantastik dünyası hakkında daha fazla şey öğrenmenizi sağlıyor.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (10 Aralık 2020) - Android, Konsol ve PC

Kayan ekranda oynanan 2B platform oyunu, eski Rare çalışanları tarafından kurulan Playtonic Games tarafından geliştirildi ve Team 17 tarafından da yayınlandı. Yooka ve Laylee karakterlerini yönettiğiniz oyunda, çeşitli bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bu bölümler işinize yarayacak nesnelerle olduğu kadar başınıza dert açacak engellerle de dolu. Her bir bölümde toplayacağınız kuş tüyleri ile yeni bölümleri açabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra, ilk oyundaki oynanışa etki eden tonikler de bu oyunda geri dönüyor.

Son olarak, bu ay da toplamda on oyun Xbox Game Pass servisinden ayrılacak. İlk olarak 11 Aralık 2020 tarihinde eFootball PES 2020 konsol tarafından ayrılacak. 15 Aralık 2020 tarihinde ise Age of Wonders: Planetfall, MudRunner, Pathologic 2, The Turing Test, Ticket to Ride hem konsol hem de PC tarafından, Infinifactory ve Metro: Last Light Redux PC tarafından ve Naruto to Boruto: Shinobi Striker ve Untitled Goose Game de konsol tarafından ayrılan diğer oyunlar olacaklar.