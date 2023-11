Xbox Game Pass Aralık Oyunları Sızdırıldı: Far Cry 6, Rise of the Tomb Raider ve Dahası!

'Billbil-kun' adlı büyük sızıntı kaynağı, Xbox Game Pass'e eklenecek 12'den fazla oyun hakkında önemli detayları ifşa etti. Bu oyunlar arasında, 5 Aralık'ta yayınlanacak olan 'Rise of the Tomb Raider' ve 14 Aralık'ta sunulacak olan 'Far Cry 6' gibi dikkat çekici başlıklar var.

Büyük Oyunların Game Pass'e Ekleneceği İddiaları

Geçmişte PlayStation Plus ve Game Pass oyunlarını sızdırmada başarılı olan 'Billbil-kun', şimdi de Rise of the Tomb Raider ve Far Cry 6 gibi büyük oyunların Game Pass'e ekleneceğini iddia ediyor.

2015'te piyasaya sürülen Rise of the Tomb Raider, serinin yeniden başlatılan üçlemesinin en çarpıcı yapımlarından biri olarak kabul ediliyor.

Lara Croft'un bu ikinci macerası, o dönemde yayımlanan incelemelerde "Fanlar tarafından sevgiyle karşılanan Rise of the Tomb Raider, Lara'nın serüvenine heyecan verici bir devam niteliği taşıyor" yorumlarıyla öne çıkmıştı.

Aboneleri heyecanlandıracak diğer oyunlar arasında şunlar bulunuyor:

SteamWorld Build (1 Aralık'ta day one olarak mevcut)

World War Z: Aftermath

Goat Simulator 3

Against the Storm (PC)

Clone Drone in the Danger Zone

Tin Hearts

While the Iron's Hot

Spirit of the North: Enhanced Edition

Henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, 'Billbil-kun' geçmişte NetherRealm ve Warner Bros.'un duyurularından önce Mortal Kombat 1'i sızdırmıştı.

Aralık ayında, Game Pass Core'a Chivalry II ve Totally Reliable Delivery Service oyunlarının da ekleneceği belirtiliyor.

Xbox Game Pass abonelerini Aralık ayına dair büyük bir heyecan sarmış durumda. Resmi açıklamaları beklerken, oyun tutkunları bu olası eklentilerle heyecanlanmaya devam ediyor!