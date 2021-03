Xbox Game Pass Bethesda Oyunlarına Boğulacak!

Bildiğiniz gibi dün itibarıyla Microsoft'un ZeniMax Media satın alımı tamamlanmıştı. Bu satın alım ile Bethesda ve bünyesindeki stüdyolar, Amerika menşeli yazılım devinin oldu. Üzerinden fazla bir zaman geçmemişti ki bu satın alım ilk meyvesini verdi ve bugün itibarıyla Xbox Game Pass Bethesda oyunları ile coşturmaya başladı. Peki hangi oyunlar geliyor? Detayları haberimizde.

Xbox Game Pass Bethesda Oyunları ile Zenginleşecek!

Xbox Wire üzerinden yapılan açıklamaya göre, ilk etapta toplamda tamı tamına yirmi oyun abonelerin beğenisine sunulacak. Listede ise neler yok neler! Eğer aktif bir aboneliğiniz varsa, DOOM, Dishonored, The Elder Scrolls, Fallout ve Wolfenstein serilerini ve Prey, RAGE 2 ve The Evil Within oyunlarını bugünden itibaren oynamaya başlayabileceksiniz. Gelin isterseniz bu oyunlara kısaca bir göz atalım.

Dishonored Definitive Edition (Konsol ve PC)

2012 yılı içerisinde satışa sunulmuş olan oyunda bir İmparatoriçe koruması olan Corvo Attano rolüne bürünüyoruz. İmparatoriçe’nin öldürülmesinin ardından idama mahkum olan karakterimiz, infazı öncesinde kaçarak, kendisine komployu kuranlardan intikam almak için yola çıkıyor.

Oyunun Definitive Edition’ında, Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches ve Void Walker’s Arsenal içeriklerini de beraberinde getiriyor.

Dishonored 2 (Konsol ve PC)

Dishonored 2, Dishonored oyununun on beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Outsider tarafından Corvo Attano'ya bahşedilen doğa üstü güçlerin ikinci oyunda biraz daha gelişmesi ile bizleri daha aksiyon dolu bir oynanış ile Dunwall şehrinden Karnaca şehrine doğru gideceğimiz yine eşsiz bir macera bekleyecek. Amacımız ise ilk oyunun sonunda tahta çıkarttığımız İmparatoriçe Emily Kaldvin'in beklenmedik bir şekilde tahttan indirilmesinin arkasındaki sebebin ne olduğunu öğrenmek ve Emily Kaldvin'i yeniden İmparatoriçe olarak tahta çıkartmak olacak.

DOOM (1993), DOOM II ve DOOM 3 (Konsol ve PC)

Serinin ilki olan DOOM oyununda Doomguy olarak bilinen bir karakterin rolüne bürünerek cehennemden gelip Mars gezegenini istila eden şeytan sürüsüyle savaşıyoruz.

Devam oyunu DOOM II’de, yine isimsiz bir kahramanı yönetiyoruz. Mars gezegenindeki istilayı durdurmayı başaran kahramanımızı bu defa dünyadaki başka bir istila bekliyor. Hayatta kalmayı başaranların dünyadan kurtarılmasından sonra, gezegende kalan tek insan olarak şeytan istilasını durdurmaya çalışıyoruz.

Serideki ilk sil baştan yapım olan DOOM 3, bir kez daha Mars gezegeninde geçiyor. Endüstriyel askeri bir işletme tarafından kurulan bilimsel araştırma tesisinde gerçekleştirilen ışınlanma deneyleri sırasında yanlışlıkla cehenneme bir geçidin açılmasıyla gezegende şeytan istilası baş gösteriyor. Bize düşen ise ilk iki oyunda olduğu gibi bu istilayı da durdurmaya çalışmak.

DOOM 64 (Konsol ve PC)

Midway Games tarafından id Software iş birliğinde Nintendo 64 için geliştirilmiş olan DOOM 64, DOOM 2 oyunun akabinde geçen bir devam oyunu. Yani PC de dahil o dönemde piyasada olan diğer platformlara da çıkmış olmasada ana seriye dahil olan bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Konu olarak Mars gezegeninin Deimos ve Phobos uydularında geçen oyunda, ordu iki uyduyu şeytanları öldürmesi umuduyla yüksek derecede radyasyonla bombalıyor. Bu eylem ilk etapta etkili olsa da şeytanların kökünü kurutmada başarılı olamıyor. Ölü şeytanları diriltebilen gizemli varlık, oldukça kuvvetli bir ordu ile geri dönüyor. Saldırıda hayatta kalmayı başaran biz ise her zaman olduğu gibi elimize silahlarımızı alarak temizliğe girişiyoruz.

DOOM Eternal (Konsol ve PC)

2016 yılının DOOM’u devam ettiren yeni oyunun hikayesine göre, tüm yaşananlara rağmen Dr. Samuel Hayden Cehennem enerjisini kullanmaya devam ediyor. Haliyle çalışmalar dünyayı da felakete sürüklüyor ve şeytanlar Mars sonrasında gezegenimizi de istila etmeye başlıyorlar. İnsanlık hızla yok oluşa giderken, yaşananlara dur demek ve kaosu dindirmek ise bir kez daha DOOM Slayer olarak bize düşüyor.

Fallout 4 (Konsol ve PC)

Oyunun konusu, 2287 yılında yani The Great War'un (Büyük Savaş) 210 yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Vault 111'deki uzun süreli kriyojenik uykudan uyanan ve Sole Survivor (Tek Hayatta Kalan) olarak nitelendirilen bir karakteri yönetiyoruz. Eşinin ölmesi ve oğullarının da kaçırılmasının ardından onları aramak için Commonwealth (Boston) kentine giden karakterimizin başından geçenlerin anlatıldığı bir hikayeye ortak oluyoruz.

Fallout 76 (Konsol ve PC)

Fallout 76, Fallout serisinin ilk MMO türü oyunu olma şerefine nail oldu. Bethesda Softworks için bir kabus olan bu oyun, halen teknik sorunlarından tam anlamıyla arınabilmiş değil. Fallout 76, büyük savaşın yirmi beş yıl sonrasında geçiyor. Vault 76'nın açılması ile hayatta kalmayı başaranlar Appalachia haritası üzerinde seyahat ederek toplumu yeniden oluşturmaya çalışıyorlar.

Fallout: New Vegas (Konsol)

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Fallout: New Vegas, ilk Fallout oyununun yüz yirmi yıl sonrasındaki ve Fallout 4 oyununun da öncesindeki bir zamanda geçiyor. Hikayede The New California Republic oldukça büyük bir rol oynuyor. Courier isimli bir karakteri yönettiğimiz oyunda Primm'den teslim aldığımız bir paketi New Vegas'a götürmek için yola çıkıyoruz. Ne var ki, yolumuzun Great Khans ile kesişmesi olayların karışmasına neden oluyor. Karakterimizi vuran topluluk paketi alıp kaçıyor. Biz ise daha sonradan Victor isimli bir robot tarafından bulunuyor ve Dr. Mitchell tarafından hayatımızın kurtarıldığı Goodsprings yerleşkesine götürülüyoruz. Bazı tıbbi testlerden sonra da Ain't That a Kick in the Head göreviyle oyun başlıyor.

Prey (Konsol ve PC)

Arkane Studios tarafından geliştirilmiş olan oyun 2032 yılında geçiyor. Ay yörüngesindeki Tallos I uzay istasyonunda uyanan ve insanlığı sonsuza kadar değiştirecek olan deneyin kilit deneği olan bir karakteri yönetiyorsunuz. Ne var ki deney sırasında aksilik baş gösteriyor, uzay istasyonu yaratık istilası ile karşı karşıya kalıyor ve siz de doğrudan av konumuna düşüyorsunuz. Talos I ve kendiniz hakkındaki karanlık sırları öğreneceğiniz oyunda, amacınız hayatta kalmak olacak. Tabii ki uzay istasyonunun ve içindeki herkesin kaderi de size bağlı.

The Elder Scrolls III: Morrowind (Konsol ve PC)

Vvardenfell adasında geçen oyunda, volkanik Red Mountain içinde bulunan ve güç kazanma ve Morrowind’ı Imperial hükümdarlığından kurtarma arayışında olan tanrı Dagoth Ur’un peşine düşüyoruz.

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Konsol ve PC)

Bizi Cyrodiil dolaylarına götüren oyunda, Mythic Dawn adı verilen ve Oblivion olarak bilinen şeytani bir diyara geçit kapısı açmaya çalışan fanatik bir tarikatı durdurmaya çalışıyoruz.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Konsol ve PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim oyununda Dragonborn olarak adlandırılan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Oyunda hikayemize bir esir kampına götürülen bir tutsak olarak giriş yapıyoruz. Imperial askerleri tarafından esir alındıktan sonra infaz edilmek üzere bir at arabasına atılmışızdır. Yolculuğumuz bir kalede sonlanacak, infaz işlemi bu kalede gerçekleşecektir. Bizimle at arabasında yolculuk eden tutsaklar infaz edilmeye başlanmıştır. Sıra tam bize geldiğinde ise beklenmedik bir olay gerçekleşir ve gökyüzünde beliren öfkeli bir ejderha etrafı yakıp yıkar. Bu kaos ortamında da biz kaçacak fırsatı buluruz ve destansı serüvenimize başlarız.

Special Edition ise ana oyunun çıkışı sonrasında yayınlanan tüm indirilebilir içeriklere ek olarak görsel anlamda önemli geliştirmeleri getiriyor.

The Elder Scrolls Online (Konsol)

Tamriel kıtasında geçen oyun, serideki diğer oyunlar ile dolaylı yoldan bağlantılı bir hikaye sunuyor. Oynanış olarak büyük ölçüde çizgisel olmayan The Elder Scrolls Online, araştırma görevleri, rastgele etkinlikler ve serbest dolaşım ile dünyayı araştırma üzerine kurulu.

RAGE 2 (Konsol ve PC)

İlk oyunun otuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan ikinci oyunun konusuna göre, dünyaya çarpan göktaşının yaşattığı felaketten sonra dünyadaki yaşamın eski haline döndürülmesinin bir yolunun bulunmuştur. Ne var ki beraberinde ilk oyundan tanıdığımız The Authority tehdidini de getirmiştir. Ranger topluluğundan Walker isimli bir karakteri yöneteceğimiz devam oyununda, The Authority ile zorlu bir çatışmaya girerek oluşturdukları tehdidi sonsuza kadar ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

The Evil Within (Konsol ve PC)

Beacon Mental Hospital’da yaşanan toplu katliam sonrasında yollanan KCPD Çavuş Sebastian Castellanos, ortağı Joseph Oda ve Kıdemsiz Dedektif Juli Kidman, yaşanan olaylarından ardından kendilerini kabuslar ile dolu ve gerçeklik dışı bir dünyada buluyorlar.

Wolfenstein: The New Order (Konsol ve PC)

Wolfenstein: The New Order, 2009 yılında çıkan ve Naziler’in İkinci Dünya Savaşı’nı kazandıkları 1960’ların Avrupa bölgesinde geçen Wolfenstein için bir devam niteliği taşıyor. Savaş gazisi William “B.J.” Blazkowicz rolünde olduğumuz oyunda, Naziler’in dünya üzerindeki hükmünü durdurmaya çalışıyoruz.

Wolfenstein: The Old Blood (Konsol ve PC)

Wolfenstein: The New Order oyununda yaşananların öncesinin anlatıldığı Wolfenstein: The Old Blood, tekrardan William “B.J.” Blazkowicz karakterinin başından geçenleri anlatıyor. Bu defa Nazi yerleşkesi yerlerini keşfetmeye çalışıyoruz.

Wolfenstein: Youngblood (Konsol ve PC)

Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein II oyunundaki olayların on dokuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. BJ Blazkowicz, Nazi işgali altındaki Paris şehrinde bir görevden sonra ortadan kayboluyor. Bu olay üzerine, annesi ve babası tarafından yıllar boyunca eğitilen ikizler Jess ve Soph Blazkowicz babalarını kurtarabilmek için yola çıkıyorlar.