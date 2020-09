Xbox Game Pass Ekim 2020 Oyunları Duyuruldu

Microsoft, bugün yaptığı duyuru ile ilk Xbox Game Pass Ekim 2020 oyunları açıklandı. Listeye bakılırsa, bu ay yine oldukça bomba oyunlar ile keyifli vakitler geçireceğiz. İşte o oyunlar!

Xbox Game Pass Ekim 2020 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, DOOM Eternal, Drake Hollow, Brutal Legend, Forza Motorsport 7 ve Ikenfell, servis abonelerinin beğenisine sunulacak olan yeni oyunlar olacaklar.

DOOM Eternal (1 Ekim 2020) - Android ve Xbox One

DOOM (2016) oyununun iki yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek olan DOOM Eternal ile kargaşa dünyaya taşınıyor. Cehennem bizi kendi gezegenimizde de rahat bırakmıyor ve şeytanlar bu defa dünyayı istila etmeye başlıyorlar. Karışıklığa bir son vererek insanlığı kurtarmak, her zamanki gibi DOOM Slayer olarak bize düşüyor.

Drake Hollow (1 Ekim 2020) - PC

Drake Hollow, The Hollow diyarında geçen aksiyon ve köy inşa etme oyunu oluyor. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınız ile oynayabildiğiniz Drake Hollow oyununda, köyler inşa ettikten sonra savunmalarını da yapmak durumunda olacaksınız. Bu süreçte gizemli bir kargayı takip ederek, zehirli havaya hapsolmuş adaların dinamik olarak yaratılan dünyayı da keşfe çıkabileceksiniz.

Brutal Legend (8 Ekim 2020) - Xbox One

Hack ‘n Slash ile strateji savaşlarını bir araya getiren Brutal Legend oyununda, Eddie ve beraberindeki kahramanlar takımının dünyayı şeytani bir güçten kurtarabilmek için verdikleri mücadeleye tanık oluyoruz. Dünyaca ünlü bazı Rock müzik şarkıcılarının hem ses hem de görünüm olarak oyunda yer aldıklarını belirtelim.

Forza Motorsport 7 (8 Ekim 2020) - Android, PC ve Xbox One

İlk 2005 yılında satışa sunulmuş olan ünlü yarış simülasyonu serisinin şimdilik son oyunu olan Forza Motorsport 7, 2017 yılında satışa sunulmuştu. Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi önemli üreticilerin otomobillerinin bulunduğu yedi yüzden fazla araç ve Forza Motorsport 4 ve Forza Motorsport 6 oyunundakiler dahil otuz iki farklı bölgede birçok farklı pist ile çıkışını yapmış olan oyun, zaman içerisinde yayınlanan güncellemeler ile bir hayli gelişim kaydetmişti.

Ikenfell (8 Ekim 2020) - PC ve Xbox One

Doksanlı yıllarda geçen Ikenfell oyununda, Kathy Rain isimli bir karakterin başından geçenler anlatılıyor. Yakın bir zamanda gizemli bir şekilde ölen dedesinin ölümü hakkında araştırma yapan Kathy, aynı zamanda da kendi sorunlu geçmişi ile de hesaplaşmaya çalışıyor.

Microsoft tarafından Xbox Game Pass servisine katılan yeni oyunların duyurusuna ek olarak, her zaman olduğu gibi servisten ayrılacak yeni oyunlar da açıklandı. Buna göre 15 Ekim 2020 tarihinde Felix the Reaper, Metro 2033 Redux ve Minit hem PC hem de Xbox One için servisten ayrılacak. Bunlara ek olarak PC platformundan, Saints Row IV: Re-elected ve State of Mind oyunları da Xbox Game Pass servisinden çıkartılacaklar.