Xbox Game Pass Eylül 2020 Oyunları Duyuruldu

Xbox Game Pass Eylül 2020 oyunları duyurusu yapıldı. Aktif bir aboneliğiniz varsa, bu ay kaliteli oyunların keyfini sürmeye devam edeceksiniz. Detaylar haberimizde.

Xbox Game Pass Eylül 2020 Oyunları Hangileri?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya göre Crusader Kings III şu anda ücretli abonelik servisindeki yerini almışken, önümüzdeki günlerde The Jackbox Party Pack 4, Resident Evil 7: Biohazard, Tell Me Why: Chapter Two ve Three, Touhou Luna Nights, World War Z, Star Renegades, Disgaea 4 Complete+, Hotshot Racing ve Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken Xbox Game Pass servisinde göreceğimiz diğer oyunlar olacaklar.

Crusader Kings III (Şu Anda Mevcut) - PC

Strateji türündeki Crusader Kings III oyununda, kraliyet hanesinin başı rolünde olacaksınız. Ordularınız, ustalığınızı ve zekanızı kullanarak hanedanlığınızı genişletmeye ve yükseltmeye çalışacaksınız. Her bir nesil yeni karakterler ve diyarınızı ve ailenizi bir arada tutabilmek için azami seviyede çaba göstermenizin gerekeceği belalı komplocular, haşin papazlar ve iyilikten anlamayan çocuklar getirecek.

The Jackbox Party Pack 4 (3 Eylül 2020) - Xbox One

Hikayeli parti oyunu dördüncü paketi oluyor ve Fibbage 3 ve yeni oyun modu Fibbage: Enough About You, Survive the Internet, Monster Seeking Monster, Bracketeering ve Civic Doodle oyunları ile geliyor.

Resident Evil 7: Biohazard (3 Eylül 2020) - PC ve Xbox One

Resident Evil serisinde Resident Evil 4 sonrasındaki ikinci köklü değişikliğin yaşandığı Resident Evil 7: Biohazard, 2017 yılının başlarında satışa sunulmuştu. Birinci kişi bakış açısından oynanan oyun, aynı zamanda yeni RE Engine ile geliştirilen ilk oyun olma özelliğini de taşıyor. Konu olarak Ethan ve Mia Winters çiftinin başından geçenler anlatılıyor. Eşi Mia'nın yıllar önce öldüğünü zanneden Ethan, yıllar sonra ondan aldığı haber ile Louisiana eyaletinin Dulvey kasabasına gitmek için yola çıkıyor. Ne var ki kendisini hiç beklemediği bir krizin içinde bulan Ethan, bir yandan eşini kurtarmaya çalışırken bir yandan da Baker ailesi ile mücadele etmek durumunda kalıyor.

Tell Me Why: Chapter Two (3 Eylül 2020) - PC ve Xbox One

Bu bölümde Ronan kardeşler Mary-Ann ile ilgili sırları keşfetmeye devam ediyorlar ama onu tanıyan bazı kişilerin bu sırların açığa çıkmamasını istediklerini öğreniyorlar. Michael Tyler'a Delos Crossing'teki hayata alışabilmesi için yardım ederken, Alyson ise kardeşi ve Eddy amcası arasındaki tansiyon ile mücadele ediyor.

Touhou Luna Nights (3 Eylül 2020) - PC ve Xbox One

Metroidvania türündeki Touhou Luna Nights oyununda, Sakuya Izayoi isimli bir karakterin rolündeyiz. Gensokyo benzeri bir dünyada keşfe çıkan Sakuya, yeteneklerinin mührünü kaldırmak ve kendisini içinde bulduğu bu dünya hakkındaki gerçeği öğrenmek için diğer Touhou Project karakterleri ile mücadele etmek durumundadır.

World War Z (3 Eylül 2020) - PC

World War Z, 2006 yılında yayınlanan kitabı ile aynı ismi taşımasına rağmen pek fazla bağlantısı olmayan ve 2013 yılındaki film ile aynı evrende geçen bir oyun. Hikaye olarak zombi kıyameti sonrasında Moskova, New York, Kahire, Sydney, Paris, Barcelona, Kudüs ve Tokyo dahil on beş farklı şehirde hayatta kalmayı başaran grupların başlarından geçenleri anlatıyor.

Dört kişilik kooperatif desteği ile oynanan World War Z oyununda altı farklı sınıf bulunuyor. Oyuncular aşama kaydederken, her bir sınıf için de yeni takviyeler (Perk) ve silahlar açmak mümkün oluyor. Oynanış sırasında farklı eşyalar da toplayabiliyorsunuz ama her defasında yerleri değişiyor. Ayrıca zombiler ile savaşmaya ek olarak, afetzedelere eşlik etmek gibi yan görevler de sizleri bekliyor.

Star Renegades (8 Eylül 2020) - PC

Star Renegades, rogue-lite strateji Rol Yapma Oyunu oluyor. Farklı farklı yaratılan düşmanların hakkından gelip, kahramanlar arasında bir bağ oluşturmanız ve döngüyü sona erdirmenizin gerekeceği bir hikaye üzerine kurulu olarak ilerliyor.

Disgaea 4 Complete+ (10 Eylül 2020) - PC

Corrupternment Hades üzerindeki yaşamı tehdit edince, Valvatorez kendisini bir devrimin başında buluyor. Eski zalim yeni müttefikler bulmaya, yenilmesi zor bir ordu kurmaya ve siyasi huzursuzluk hakkında birkaç şey öğrenmeye çalışacak. Hedefi ise yozlaşmış rejimi bitirmek ve tüm Prinny türüne kurtuluşu getirmek olacak.

Hotshot Racing (10 Eylül 2020) - Xbox One

Hotshot Racing, yanlama kontrolleri ve eski tarz görselleri yüksek çözünürlüklü bir şekilde birleştiren Arcade tarzı yarış oyunu oluyor. Sahil, orman, dağ ve Las Vegas çölü manzaralı on altı farklı pistin bulunduğu oyunda, Zamana Karşı, Grand Prix, Hırsız ve Polis ve Ya Sür Ya Patla olmak üzere farklı farklı modlar bulunuyor.

Tek başınıza oynayabilmenin yanı sıra bölünmüş ekranda dört kişi ve çevrimiçi olarak da sekiz kişi ile oynanabiliyor.

Tell Me Why: Chapter Three (10 Eylül 2020) - Xbox One

Oyunun bu son bölümünde, babalarının kimliği üzerine araştırma yapan ikizlerin yaşamları büyük bir felakete sürükleniyor. Kardeşini kaybetmekten Tyler ise iz sürmeye tek başına devam ediyor. Bu arada Alyson ise kabahatı nedeniyle en çok sevdiği insanlar ile çatışmaya başlıyor.

Microsoft tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken da, yakın bir zamanda Xbox Game Pass servisine dahil olacak. Ancak henüz net bir tarih açıklaması yapılmış değil.

Son olarak, bugün itibarıyla NBA 2K20, 7 Eylül 2020 tarihinde Red Dead Redemption 2 ve 15 Eylül 2020 tarihinde Jump Force Xbox One tarafında servisten ayrılacak. 15 Eylül 2020 tarihinde ayrıca Gonner: Blueberry Edition hem PC hem de Xbox One tarafında Xbox Game Pass servisinden çıkartılacak.