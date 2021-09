Xbox Game Pass Eylül 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Microsoft, Xbox Game Pass servisine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Bugün yapılan duyuru ile ilk parti Xbox Game Pass Eylül 2021 oyunları ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

Xbox Game Pass Eylül 2021 Oyunları Detayları

Sonbahar mevsiminin ilk oyunları, yapılan duyuruya göre listede Craftopia, Final Fantasy XIII, Signs of the Sojourner, Surgeon Simulator 2, Crown Trick, Breathedge, Nuclear Throne ve The Artful Escape var. Gelin isterseniz hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bakalım.

Craftopia (2 Eylül 2021) - Oyun Ön-İzlemesi - Bulut, Konsol ve PC

Pocket Pair tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Craftopia, Eylül ayı içerisinde Erken Erişim versiyonu ile Steam üzerinden oyuncular ile buluşmuştu. Yeni Xbox sunumunda yapılan duyuru ile Xbox One ve Xbox Series için de yayınlanacak ve Xbox Game Pass abonelerinin de beğenisine sunulacak.

Açık dünya çok oyunculu hayatta kalma aksiyon oyununda, ağaç kesecek, taş çıkaracak, açık dünyasında gezinecek, açlık ihtiyacınızı gidermenin yollarını arayacak, hasat yapacak, zindanlarda yağmalama yapacak, tesis yönetecek, canavar avlayacak ve gerektiğinde büyü gücünüzü kullanmak durumunda olacaksınız.

Final Fantasy XIII (2 Eylül 2021) - Konsol ve PC

Japon Rol Yapma Oyunu türünün en önemli temsilcilerinden olan serideki üçlemenin ilk oyunu olan Final Fantasy XIII, Lightning isimli bir karakterin ve arkadaşlarının başından geçenleri anlatıyor. Hızlı tempolu savaşlar sunan oyunun hikayesine göre, bir gökyüzü şehri olan Coccon’u ve Pulse’un ilkel dünyasını korumak için mücadeleye girişiyoruz.

Signs of the Sojourner (2 Eylül 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Signs of the Sojourner, insanlarla bağ kurmaya dayalı, hikâye odaklı bir kart oyunu oluyor. Desteniz, tecrübelerinizi yansıtıp ilişkilerinizi şekillendirerek karakterinizi temsil ediyor.

Annenizin ölümünden sonra, işlettiği dükkanı devralıyorsunuz ve lazım olan eşyalar için farklı mekânlara seyahat ediyorsunuz. Yolculuğunuz boyunca da iklim değişikliğinin hayatı zorlaştırdığı dünyada iyimser hikâyeler, merhametli karakterler ve tatlı sürprizlerle karşılaşıyorsunuz.

Surgeon Simulator 2 (2 Eylül 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunulan Surgeon Simulator 2, orijinal oyuna dört kişiye kadar destek verilen çok oyunculu mod ekleyecek. Bu sayede, ameliyatları beraberinizdeki üç cerrah arkadaşınız ile oynayabileceksiniz. Bunun yanı sıra, Yaratım Modu sayesinde kendi bölümlerinizi oluşturabilecek ve arkadaşlarınızla oynayabilmenin yanı sıra diğer oyuncular ile de paylaşabileceksiniz. Aynı şekilde diğer oyuncuların yarattığı bölümleri de oynayabileceksiniz.

Crown Trick (7 Eylül 2021) - Konsol ve PC

Elle isimli bir karakteri yönettiğiniz ve senkronize bir sıra tabanlı oynanışın sunulduğu oyunda, rastgele yaratılmış zindanlarda dolaşarak, sadece hareket ettiğimizde hareket eden düşmanlar ve tuzakların üstesinden gelmeye çalışacaksınız.

Her hamlenizi dikkatli bir şekilde planlamanız ve yetenek kombinasyonunda ve silahlarınızda da ustalaşmanız büyük önem arz edecek.

Breathedge (9 Eylül 2021) - Bulut, Konsol ve PC

Geçmişin gelecek öngörüsünden (Retrofütürizm), Sovyet estetiklerinden ve kara mizah filmlerinden esinlenilerek oluşturulan oyun, hayatta kalma türüne yeni bir soluk getiriyor diyebiliriz. Büyükbabasının küllerini galaktik bir defin için taşımakta olup, kendisini bir şekilde evrensel bir komplonun tam ortasında bulan Man isimli sıradan bir karakterin rolünde olacaksınız.

Nuclear Throne (9 Eylül 2021) - Konsol ve PC

İzometrik kamera açısından oynanan kıyamet sonrası oyunlar ilginizi çekiyorsa, Nuclear Throne iyi bir alternatif olabilir. Roguelike türünde olan oyun, insanlığı kurtarmak için canımızı dişimize taktığımız kıyamet sonrası oyunlardan bir tanesi değil. Çünkü ortada insanlık diye bir şey yok ve hem değişime uğramış varlıklar hem de canavarlar ortalıkta cirit atıyorlar. Siz ise yanınızdaki mühimmata ek olarak toplayacağınız yeni uzuvlar ve yetenekler kazanarak ilerliyorsunuz. Hedefiniz ise Nuclear Throne'a ulaşmak olacak.

The Artful Escape (9 Eylül 2021) - Konsol ve PC

The Artful Escape oyununda, sahnedeki kişiliğine esin kaynağı olması ve artık hayatta olmayan bir efsanenin mirası ile yüzleşmek için duyguları zenginleştiren, birden fazla boyuta ayrılan bir maceraya atılmış genç bir gitaristi canlandıracaksınız.

Xbox Game Pass Servisinden Ayrılacak Oyunlar

Her zaman olduğu gibi, bu ay da servisten ayrılan oyunlar da olacak. İlk etapta yedi oyuna veda edeceğiz. Tam liste için aşağıya bakabilirsiniz.

13 Eylül 2021

Red Dead Online (Bulut ve Konsol)

15 Eylül 2021