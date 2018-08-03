Xbox Game Pass'in Ağustos Ayı Oyunları Yayınlandı

Xbox Game Pass'in kütüphanesi büyümeye devam ediyor. Ağustos ayında Xbox Game Pass kütüphanesine toplamda 7 oyun daha eklendi. Eklenen yeni oyunlar hiç de fena gözükmüyor.

Microsoft'un geliştirdiği Xbox Game Pass sistemi oyuncuları memnun etmeyi başardı. Abonelik şeklinde sunulan sistemde büyük bir oyun kütüphanesi bulunuyor. Xbox Game Pass kütüphanesine her ay yeni oyunlar ekleniyor. Bu sayede oyun kütüphanesi sürekli olarak güncel olmuş oluyor.

Xbox Game Pass'in Ağustos ayı içeriğinde toplamda 7 oyun bulunuyor. Duyurulan oyunlar şu anda Xbox Game Pass kütüphanesine ekli halde. Oyunları indirip hemen oynayabilirsiniz.

Xbox Game Pass'in kütüphanesine Ağustos ayında eklenen oyunlar:

Ruiner

Ryse Son of Rome

Dead Rising 2

Dandara

Hitman Season 1

The Escapist: Walking Dead

Kinect Rush: A Disney Pixar Adventure

Bu oyun Xbox Game Pass kütüphanesine eklenen oyunlar gayet hoş duruyor. Ryse Son of Rome, Hitman Season 1 ve Dead Rising 2 Ağustos ayında kütüphaneye eklenen en güzel oyunlar olarak gözüküyor. Xbox Game Pass'in bütün oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz.