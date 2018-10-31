Xbox Game Pass'in Kasım Ayı Oyunları Belli Oldu

Xbox Game Pass'in Kasım ayı içeriği belli oldu. Kasım ayında Xbox Game Pass kütüphanesine toplamda 5 oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında 2 eğlenceli yapım bulunuyor. Xbox Game Pass kütüphanesinin Kasım 2018 oyunları gayet hoş gözüküyor.

Xbox Game Pass kütüphanesinin Kasım ayı içeriği:

Grip: Combat Racing

Rise and Shine

Sheltered

Olli Olli 2 XL Edition

Sniper Elite 4

Kütüphaneye eklenecek olan oyunlar arasında 2 büyük oyun bulunuyor. Xbox Game Pass'in Kasım ayı içeriğinde Sniper Elite 4 ve Olli Olli 2 XL Edition dikkat çekiyor. Kasım'ın ilk haftasından sonra Xbox Game Pass'e başka oyunlar da eklenecek. Eklenecek diğer oyunlar 10 Kasım'da gerçekleşecek olan Mexico City X018 etkinliğinde duyurulacak. Mexico City X018'de bir ya da iki oyun daha duyuralacak.

Microsoft tarafından geliştirilen Xbox Game Pass sistemi adeta oyunculara ilaç gibi geldi. Xbox Game Pass abonelik sistemi ile oyunseverler geniş bir oyun kütüphanesine erişim sağlayabiliyor. Xbox Game Pass kütüphanesine her ay yeni oyunlar ekleniyor. Bu sayede oyun kütüphanesi sürekli olarak güncel kalabiliyor.