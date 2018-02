Xbox Game Pass'ın Mart 2018 Oyunları Açıklandı

Xbox Game Pass'ın kütüphanesine yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Mart 2018'de listeye toplamda 8 yeni oyun daha ekleniyor. Bu yeni oyunlar arasında hepimizi mutlu edecek büyük yapımlar bulunuyor.

Xbox Game Pass, 100'den fazla oyunu ücretsiz bir şekilde oynama imkanı sunuyor. Xbox Game Pass'ın kütüphanesine her ay yeni oyunlar ekleniyor. Kütüphaneye eklenen oyunlar gerçek manada iyi oyunlar oluyor. Aylık sadece 30 lira üyelik ücretiyle 100'den fazla oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabiliyoruz. Kalıcı olarak satın almak istediğimiz Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alan oyunları özel indirimlerle satın alabilryoruz. Microsoft, Xbox Game Pass ile hepimizin kalbini çalmayı başardı.

1 Mart 2018 itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar:

Euro Fishing

Oxenfree

Sonic CD

Rise of the Tomb Raider

Resident Evil Revelations 2

The Final Station

Super Lucky's Tale

Sea of Thieves (20 Mart tarihinde çıkış yapıp kütüphaneye eklenecek.)

Mart 2018'de Rise of the Tomb Raider ve daha henüz çıkış yapmamış olan Sea of Thieves'in kütüphaneye eklenecek olması şimdiden kullanıcılarda büyük mutluluk yarattı.